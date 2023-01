La presidenta Dina Boluarte tuvo este martes 24 de enero un encuentro con la prensa extranjera en la que se refirió a las protestas que afronta su gobierno desde diciembre, los enfrentamientos de los manifestantes con agentes de la Policía Nacional, las muertes de más de cincuenta ciudadanos, la toma de Lima, entre otros temas.

Dina Boluarte en conferencia de prensa con la prensa extranjera. (Foto: Presidencia)

En esta selección, podrás leer las frases más comentadas se su reunión con representantes de los medios extranjeros, como la afirmación en la que aseguró que “Puno no es el Perú”, la cual generó todo tipo de comentarios en redes sociales. “Tenemos que proteger la vida y la tranquilidad del país. Puno no es el Perú, la prensa extranjera debe informar que el Gobierno no está generando la violencia”, señaló.

