Fray Vásquez Castillo, sobrino del mandatario Pedro Castillo, aseguró que las oportunidades en las que asistió a la casa de Sarratea, en el distrito de Breña, fueron exclusivamente para hacer visitas familiares. Además negó conocer a la empresaria Karelim López.

“He asistido a Sarratea, no recuerdo cuántas veces. Solo en reuniones familiares con mi tío y con paisanos”. “No conozco a Karelim López. No tengo vínculo amical con ella. Solo una vez la recibí en Sarratea”, afirmó.

Al ser consultado por el video en el que se aprecia que él le abre la puerta de la casa de Breña, Vásquez Castillo detalló que se trató de un encuentro causal pues se dio justo en el momento en que él estaba saliendo del inmueble.

“Es una señora a la que yo le abro la puerta porque yo estaba saliendo. Ella se dirige hacia mi persona y me dice que tiene unas invitaciones, entonces yo la hago pasar por caballerosidad”, refirió.

Dijo también que no recuerda la cantidad de veces que fue a Palacio de Gobierno para visitar a Castillo Terrones. “Yo era un visitante mas no puedo precisar quienes asisitian o no asistían”, refirió.

“No conozco a la gente que ha ido. No sabría precisar quiénes eran. Supongo que eran amistades del dueño de la casa. En alguna oportunidad he visto al exministro Carrasco”.