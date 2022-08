El dramático testimonio de la trabajadora del Congreso que acusó al parlamentario Freddy Díaz de abuso fue emitido por el noticiero ATV Noticias, Al estilo Juliana. “Estoy convencido que este sujeto me ha hecho daño”, manifestó la joven, cuyo nombre se guarda en reserva.

La presunta víctima aseguró que nunca le consintió nada al parlamentario y menos le coqueteo, además, afirmó que lo sucedido no es su culpa.

“Estoy convencida que este sujeto (Freddy Díaz) me ha hecho daño, que yo jamás le he consentido nada, ni le he coqueteados, ni le he dado indicios para nada. Quiero dejar en claro de que esto que ha pasado no es mi culpa y que yo jamás he consentido al señor nada, entonces no es justo y que haya aparecido ahorita, tengo miedo”, manifestó.

Como recordamos, esta joven acusó al parlamentario por abuso en la comisaría de San Andrés, ubicada en el Cercado de Lima.

FREDDY DÍAZ NIEGA ACUSACIÓN

El congresista Freddy Díaz se presentó este lunes en la mañana ante el Ministerio Público para brindar su testimonio luego de haber sido acusado de violación sexual por parte de una trabajadora del Poder Legislativo.

“De ninguna manera (soy responsable de la violación). Soy enfático en ese tema. Rechazo todo tipo de acto de violencia contra la mujer y precisamente por eso estoy aquí, poniéndome a derecho para que la fiscalía pueda iniciar con este procedimiento”, manifestó Freddy Díaz en declaraciones a RPP.

