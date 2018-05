Frente Amplio: condenada por terrorismo trabaja para el despacho de María Elena Foronda [VIDEO y FOTOS]

El programa Panorama hizo una fuerte denuncia que, de seguro, motivará más de una opinión entre los políticos peruanos. Un reportaje dio cuenta de que una condenada por terrorismo trabaja para el despacho de la parlamentaria María Elena Foronda, la cual pertenece a Frente Amplio.



Ella es Nancy Madrid Bonilla, quien fue sentenciada a 18 años de cárcel por terrorismo al ser integrante del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). La Dircote indicó que ella era parte de la cúpula emerretista junto a Péter Cárdenas.



La misma entidad consideró que la asistente de la congresista de Frente Amplio era 'administradora de las cárceles del pueblo', lugares donde los terroristas tenían a sus secuestrados. En el juicio, Nancy Madrid Bonilla admitió haber alquilado un espacio que fue utilizado para el mencionado fin por el MRTA.



En el año 2007, ella dejó el penal de mujeres de Chorrillos. Desde el año siguiente hasta 2013, trabajó como educadora en El Agustino, según la información que dio al Congreso.

Al ser consultada por el dominical de Panamericana, María Elena Foronda se mostró contraria a responder. "No voy a contestarle porque no creo que es la manera correcta. No le voy a contestar nada. Respeto su investigación pero le pido que respete mis tiempos y el hecho que estoy ocupada. No tengo nada que hablar con usted. No voy a contestar", dijo la legisladora de Frente Amplio.



Hace poco, en el Parlamento se aprobó la ley que prohíbe a los condenados por terrorismo trabajar en el sector público.