Fuerza Popular trabaja en iniciativa para 'frenar' el vandalismo en las manifestaciones

Entérate de lo último de la política peruana con nuestras 'Pepitas'.



PROYECTO

Nos cuentan que la ‘PPKausa’ Janet Sánchez propuso que la multa para los ciudadanos que no cumplan con ser miembros de mesa en las elecciones aumente a 415 soles. Golpe al bolsillo...



RENUNCIA

El Gobierno aceptó la renuncia de Carlos Vásquez Ganoza a la jefatura del INPE. Es que lo acusan de haber favorecido a su círculo cercano de amigos con chambitas en el Estado. Así no juega Perú...

DENUNCIA

Fuentes del Ministerio Público indicaron que a fines de año, el fiscal José Domingo Pérez denunciará ante el Poder Judicial a Keiko Fujimori por los aportes de la constructora Odebrecht. No me diga...



PRUEBAS

A la fujimorista Milagros Salazar no le gustó que el gobernador regional de Ica, Fernando Cillóniz, llame ‘corruptos’ a sus colegas César Segura, Betty Ananculi y Miguel Elías, y pidió pruebas. ¿Qué pasará...?

INICIATIVA

En Fuerza Popular trabajan una iniciativa que penalice a todas las personas que acudan a las manifestaciones con cualquier elemento que les cubra el rostro. Dizque evitarán el vandalismo. Vamos a ver...



‘VIENTRE’

El especialista en temas electorales, Julio César Castiglioni, reveló que el 90% de candidaturas a la alcaldía de Lima van en un ‘vientre de alquiler’ y que pareciera que los postulantes fueron elegidos en un chifa. ¡Quééé...!



ARRINCONAR

Para la lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, Fuerza Popular respaldó la ‘ley mordaza’ para arrinconar al Gobierno y a la prensa, con la finalidad de que nadie levante la voz en su contra. Uyuyuy...