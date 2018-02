Fuerza Popular: Lucio Ávila renuncia a la bancada y se suma a bloque de Kenji Fujimori

Lucio Ávila no continúa más en la bancada de Fuerza Popular. El congresista fujimorista presentó su renuncia irrevocable este lunes. Daniel Salaverry, portavoz de Fuerza Porpular, se mostró sorprendido con la decisión de Ávila.



" Nos ha sorprendido. No nos ha mostrado un signo de disconformidad. El como cualquier congresistas está en todo el derecho de presentar su renuncia", dijo Salaverry al noticiero 90 Segundos.



En el documento, Lucio Ávila señala que renuncia por "solidaridad con los compañeros expulsados y renunciantes, que en su mayoría son representantes del Perú profundo, olvidad y marginado".



Tras conocerse la noticia, el congresista Kenji Fujimori se pronunció vía Twitter.



"Representar al Perú profundo, olvidado y marginado. ¡Esa es nuestra labor, Lucio! No puedo dejar de recordar gratamente la visita a comunidades alpaqueras. Incluso el 'pago a la tierra' que realizamos en el Apu Allincapac con un pedido especial. ¡Bienvenido avenger, bienvenido Lucio!", escribió Kenji Fujimori.



Otras de las reacciones fue la del portavoz alterno de Fuerza Popular, Héctor Becerril, quien restó importancia a la renuncia de Ávila. Becerril dijo que su bancada no se verá afectada "por uno más o uno menos" y que "seguirán luchando contra la corrupción".