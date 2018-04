Yesenia Ponce y Betty Ananculi, cuestionadas congresistas de Fuerza Popular, en capilla

Según su hoja de vida, Yesenia Ponce (Fuerza Popular) terminó la secundaria en un colegio de Puente Piedra, pero sus compañeros de aula no figuran en el Reniec. Betty Ananculi, también fujimorista, estudió en un instituto de Ica, pero ninguno de sus profesores la recuerda. “Tenemos que agudizar los sentidos, los filtros no han sido los adecuados”, admitió el congresista Héctor Becerril, del mismo partido, al comentar ambos casos.



“Creo que a la luz de los hechos, los partidos políticos no hemos tenido una buena selección de los candidatos…”, lamentó.

A Ponce la acusan de ‘comprar’ certificados de estudios y de tener ‘compañeros y profesores fantasma’. Mientras que 22 maestros desmienten que Ananculi haya seguido la carrera técnica de Administración de Negocios Internacionales.



OTRO CASO

Pero Ponce y Ananculi no son los únicos casos de cuestionamientos dentro del fujimorismo. También está Modesto Figueroa, quien contrató como asesor al exfiscal Juan Araujo, acusado de liberar a traficantes de oro.

Para Becerril, ‘Figueroa, en vista de los cuestionamientos, tiene que replantear esa situación y evaluar si eso le hace bien a él y al Congreso’.

