Fundación Peruana de Cáncer lanza Polla Mundialista para recaudar fondos

La Fundación Peruana de Cáncer (FPC), institución sin fines de lucro que desde hace 58 años viene apoyando a pacientes de cáncer de escasos recursos, lanzó “La Polla Ponle Corazón”, una iniciativa en la que el público participante podrá ayudar a recaudar fondos para los pacientes de cáncer y ganar dinero pronosticando partidos del Mundial de una manera divertida.



La “Polla Ponle Corazón” se juega a nivel nacional. Para participar, el público deberá registrarse en www.lapollaponlecorazón.com y comprar las opciones de juego que desee. Cada Polla tiene un valor de S/. 10.00 soles, de los cuales S/ 5.00 soles se destinan como donación a la Fundación Peruana de Cáncer y los otros S/ 5.00 soles se acumulan en un pozo para los ganadores. Habrá premios para los cinco primeros puestos del ranking, siendo el premio mayor el 50% del total del pozo acumulado.



“La recaudación será destinada a los pacientes con cáncer más necesitados del Perú, aumentado la capacidad de alojamiento y renovando del Albergue Frieda Heller donde llegan pacientes provenientes de todas las provincias”, señaló el presidente de la Fundación Peruana de Cáncer, Francis Pilkington.



La Polla Ponle Corazón consiste en predecir los resultados de los 64 partidos de la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018 (resultado con marcador exacto) así como también adivinar quien será elegido como el mejor jugador, mejor arquero y quien se convertirá en el goleador del torneo. Las reglas de puntuación son sencillas y están explicadas en la página web.



“Siempre creímos que el Mundial de fútbol era una gran oportunidad y debíamos estar presentes; sin embargo, no sabíamos cómo. Tuvimos la gran suerte que un grupo de jóvenes emprendedores nos tocó la puerta para realizar la “Polla Ponle Corazón”. Gracias a ellos y al equipo de la FPC , se ha podido hacer realidad esta gran campaña que tiene como objetivo recaudar un fondo de 1 millón de soles”, finalizó Miguel De la Fuente, gerente general de la Fundación Peruana de Cáncer.



En la actualidad, la Fundación Peruana de Cáncer (FPC) ha ayudado a más de 25mil pacientes con cáncer de escasos recursos, - especialmente niños -, provenientes de distintos puntos de nuestro país, a quienes gratuitamente se les brinda facilidades para que puedan acceder y seguir los tratamientos que les son prescritos por los médicos especialistas del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas – INEN, bajo las mejores condiciones de vida y alojamiento posibles.



Dato

Todos los que compren su Polla hasta el domingo 27 de mayo ingresarán a un concurso por una entrada doble al partido de Perú vs Escocia en el Estadio Nacional.



En el 2017, La Fundación Peruana de Cáncer (FPC), distribuyó las donaciones de la siguiente manera:



• 62% al Albergue Frieda Heller: Para la atención de gastos de alojamiento; comida; atención; transporte al INEN; apoyo psicológico a pacientes y pago de los gastos de operación, alimentación y mantenimiento del Albergue.



• 17% a Medicinas y viajes pacientes: Pago de gastos de medicinas; exámenes médicos; prótesis y otros gastos médicos no cubiertos por el SIS (Seguro Integral de Salud), así como gastos de traslado de pacientes desde y hacia sus hogares en provincias.



• 12% a Becas a médicos: Pago de gastos de Pasantías de especialización en los mejores hospitales del mundo para médicos oncólogos del INEN u otros hospitales públicos, las que tienen un promedio de duración de 3 a 12 meses.



• 9% a Donaciones Institucionales: Donaciones de equipos e instrumentos hechas por la Fundación Peruana de Cáncer a hospitales oncológicos en Lima y provincias.