Peruano que se respeta. Esta historia solo ocurre en Perú. Un joven futbolista del club Las Águilas de Santa Ana, en Los Olivos, aprovechó para entregar un delivery antes de jugar un partido con su equipo por la etapa distrital de la Copa Perú. Trome lo buscó para conocer un poco más sobre este talentoso deportista. Se llama Gersy Gustavo Arambulo Berrú (19), es piurano, estudia mecánica automotriz en el Senati y según dicen, juega como ‘La Culebra’ André Carrillo.

La foto de él, uniformado y con una mochila de Rappi, empresa de servicio de delivery, se hizo viral en las redes sociales a nivel nacional e internacional. El diario argentino Olé destacó la anécdota, acompañando la foto con un comentario: Increíble pero real. La noticia también fue recogida por webs en Chile, Ecuador y México, donde destacaron el sacrificio del joven.

Antes de la pandemia, Arambulo entrenaba en la preselección de Lima Norte. No pudo quedarse por diversos temas y sumado a la responsabilidad de ser padre. Hoy, su meta está en clasificar a la etapa regional de la Copa Perú con su club y ser considerado en algún momento por el técnico Ricardo Gareca en una futura convocatoria.

“Voy con la moto por si sale algún pedido, ya no se gana como antes porque hay muchas personas que brindan el servicio de delivery. Si juego y me sale un pedido, trato de que sea antes para cumplir con el cliente y no perderme del partido”, cuenta. Su entrenador, Beto Carhuas, destacó el profesionalismo del buen Gersy. “Es un chico responsable, sale adelante pese a todo y siempre trata de aportar al equipo”.

Sepa que

Si deseas saber mayor información sobre este club, puedes visitar su cuenta de Facebook (@C.D. Las Aguilas De Santa Ana ‘“Z’”). Cabe precisar que de 128 equipos que hay en la liga de Lima Metropolitana, Las Águilas se ubican entre los cinco mejores equipos de la capital. Aquellas empresas que desean aportar económicamente con este proyecto, pueden contactarse en sus redes sociales

Vecina de Santa Anita canta huaynitos y también realiza trabajos de soldadura

Madre de familia trabaja como soldadora y también es muralista

Peruano que se respeta. Ella canta huaynitos, suelda estructuras metálicas y pinta murales. Dina Albornoz Evangelista (42), más conocida como ‘Zumilinda, la Dulzura del amor’, es una talentosa cantante folclórica, que no solo destaca en el ambiente vernacular, sino que, además, es una mujer emprendedora, que trabaja soldando o pintando con tal de sacar adelante a su única hija.

Desde su natal Huánuco, en el distrito de Santa María del Valle, Albornoz llegó a Lima a los 16 años para trabajar como empleada doméstica, luego como vendedora de papita con huevo y helados. No le temía al trabajo duro, porque su meta fue triunfar en la capital. Por eso no sorprendió verla usando una máquina para soldar o pintando los rostros de ‘Orejita’ Flores y el ‘Tigre’ Gareca en una canchita de Santa Anita.

“Me llamó la atención el tema de la soldadura, y preguntando aprendí la técnica correcta para soldar. Pero también me gusta dibujar y pintar, los rostros de la selección fue mi homenaje al equipo por clasificar al repechaje. Soy una de las personas, que no le teme al trabajo duro. Soy mil oficios y me siento orgullosa de lo que hago y de lo que soy”, contó la artista.

Pero su pasión más grande es la música. Fue corista en la iglesia Natividad de la Santísima Trinidad de su comunidad y aprendió algunas técnicas de canto gracias a su papá, que tocaba violín. Ya, en Lima, compró pistas musicales y se grababa cantando huaynos y cumbias. Poco a poco fue mejorando hasta que dejando de lado la vergüenza se animó a lanzarse como cantante folclórica y ahora canta y zapatea en Lima y algunas regiones del país.

Sepa que

Puedes seguir a esta talentosa artista en su cuenta de Facebook (@Zumilinda, la Dulzura del Amor)