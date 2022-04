El Proyecto Legado y el Colectivo Down Perú informó que el miércoles 6 de abril se desarrollará el partido Perú vs Portugal por la tercera fecha de la Copa Mundial de Futsal Down – Lima 2022.

Se indicó que este encuentro será a las 08:00 p.m. en el velódromo de la Villa Deportiva Nacional (Videna) de San Luis. El campeonato deportivo ha convocado a ocho selecciones y se disputará hasta el 10 de abril.

“El público puede acceder adquiriendo su ticket a S/20 desde el enlace: https://mundial-futsaldown.legado.gob.pe/”, informó el Proyecto Legado.

Proyecto Legado

Selección peruana

La selección peruana consiguió un segundo triunfo en el Mundial de Futsal Down el pasado domingo, 3 de abril. El equipo blanquirrojo venció 2-1 a Argentina por la fecha 2 del Grupo B de la competencia.

El elenco dirigido por Giancarlo Zárate salió a la cancha motivado por el 4-1 que obtuvo frente a su similar de México el sábado y se impuso a la Albiceleste. Un autogol de Agustín Trataglia y un gol de Édgar Gómez permitieron a la Bicolor darle una nueva alegría al país.

VIDEO RECOMENDADO

Manifestantes realizaron saqueos y daños a la propiedad pública y privada, durante la marcha convocada para protestar contra la inamovilidad decretada por el gobierno.