En ocasiones, la vida suele ponerte pruebas que uno mismo no comprende en el momento y empiezas a cuestionarte, incluso, tu propia existencia. Marilyn Carmen Rodríguez Camino es una joven cusqueña que a la edad de seis años perdió la pierna izquierda producto de un accidente automovilístico. Ese episodio de su vida lleno de tragedia y dolor con el tiempo lo transformó en una oportunidad para descubrir su vocación profesional: Estudiar Medicina Humana. Hoy, está a pocos meses de terminar esta noble carrera. Aquí su historia de superación.

Cuéntame, ¿cómo ocurrió el accidente?

Estaba regresando de mi colegio cuando el auto que trasladaba a turistas hacia el Parque Arqueológico de Raqchi, se desvío del camino y me atropelló.

Si te llevaron a tiempo, entonces, ¿a qué se debió que te amputen la pierna?

Mis papás me contaron que habían arreglado la carretera y todo estaba lleno de tierra. Creo que mi herida se infectó. Me llevaron al hospital de Sicuani. Estuve dos días ahí, pero no me atendieron. Luego, me trasladaron a una clínica privada y tuvieron que amputarme. Mi pierna se había gangrenado.

Imagino que todo esto, fue un momento traumático

Sí, claro, veía que todos jugaban, correteaban y yo no podía. Me sentía triste.

¿Qué haces ahora?

Estoy en el décimo ciclo de la carrera de Medicina Humana en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) . Tuve la suerte de ser una de las beneficiarias de la Beca Inclusión dirigida a personas con discapacidad, y ahora tendré todos los gastos cubiertos por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación.

¿Qué especialidad planeas seguir?

Aún no lo sé, estoy entre neurología o pediatría

¿Quiénes son tu inspiración?

Mis padres Esther y René. Mi papá me enseñaba, me decía que él no pudo ir a la universidad porque no tenía dinero y quería que mis hermanos Brandon, Elisban y yo sí lo hiciéramos, por eso siempre trataba de destacar desde la escuela.

Con todo lo que has vivido, ¿has sentido algún tipo de discriminación?

No me he sentido menos. En el colegio no podía hacer Educación Física por mi condición. Ahí sí me sentía excluida, pero no en lo académico. No me gusta que me traten diferente, soy una persona normal, solo tengo una discapacidad.

¿Planeas trabajar en Lima o en otra ciudad?

Tengo pensando trabajar en Cusco para ayudar a los que más lo necesitan y está segura de que su discapacidad no será un obstáculo para que cumpla sus objetivos.

¿Tienes algún mensaje?

Tienes que aceptarte cómo eres, quererte cómo eres. Eso a mí me ayudó bastante.

Por último, ¿cuéntame sobre tu pueblito?

Raqchi es un pueblito chiquito que está en el distrito de San Pedro a 3480 m.s.n.m., somos unas ochenta familias dedicadas a la agricultura, la cerámica y el turismo vivencial. Mi mi mamá me comentó que yo soy la única que estudia medicina en el pueblo.

