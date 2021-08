Gabriela Salvador, excandidata al Congreso de la República por el Partido Morado, fue denunciada por su expareja, Keila Chevarría, por la presunta estafa de S/. 89, 906 y una “extorsión emocional”, según un reportaje del semanario Hildebrandt en sus Trece.

Chevarría contó que el 13 de julio del presente año la postulante al Parlamento peruano le pidió “ayuda económica” para tratarse una “supuesta” leucemia que padecía. La joven le prestó el dinero hasta llegarse a endeudar.

La mujer comentó que “le decía entre lágrimas que se iba a morir”, si no la ayudaba y tuvo que recurrir a préstamos financieros de sus amigos hasta llegar a la suma de s/. 89, 906.

“Cuando les dije que ya no podía ayudar más porque ya no me quedaba ni un sol para comer o de dónde pedir prestado más dinero, persistieron con un hostigamiento brutal, haciéndome hasta responsable de los riesgos que podía ocasionar a su salud si no accedía”, escribió Chevarría en su cuenta de Twitter.

La joven se llevaría una sorpresa cuando vio a Gabriela Salvador ofreciendo entrevistas en televisión los días 30 de julio y 2 de agosto, y le envió una carta notarial pidiendo explicaciones. Sin embargo, no obtuvo respuesta.

“He procedido con presentar mi denuncia ante el Ministerio Público. Asimismo, solicitaré el impedimento de salida para evitar que Gabriela rehúya de su responsabilidad”, mencionó.

GABRIELA SALVADOR RESPONDE

Gabriela Salvador hizo su descargo en su cuenta de Twitter. La excandidata al Congreso de la República negó las acusaciones de su expareja y explicó que la había bloqueado de todas sus redes sociales en marzo de 2020 por “violencia psicológica de su parte”.

“Niego rotundamente que yo haya tenido alguna conversación con la señorita Chevarría en todo este tiempo. Jamás estuve internada. Ella señala, que estuve en UCI, durante las fechas de los supuestos depósitos. ¡Falso! yo estuve activa en redes y dando entrevistas a medios”, mencionó.

Gabriela Salvador hizo su descargo. (Twitter)

Gabriela Salvador indicó que el periodista de Hildebrandt en sus Trece omitió algunas notas como su estado de cuenta de julio, por lo que tomará acciones legales.

“Las personas que tenemos la verdad, no tememos a especulaciones ni falsedades. Los espero en los tribunales”, concluyó.

