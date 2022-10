Horas después de presentarse en el Hospital Militar, Gabriela Sevilla brindó su testimonio ante la Fiscalía. La mujer detalló que presentó dolores de parto y tomó un taxi rumbo a la Clínica Internacional, pero que este no siguió la ruta que usualmente tomaba, el chofer solo le dijo que era un atajo.

En su declaración, a la que accedió Perú21, la mujer de 30 años remarcó que continuó en labor de parto. “Luego de ello yo seguí con el dolor de parto y de ahí no recuerdo nada”, sostuvo.

Gabriela Sevilla: ¿Qué dijo sobre sus ‘secuestradores’?

Gabriela Sevilla no brinda mayores detalles sobre sus ‘captores’, pero indica al despertar, ya estaba en un cuarto desconocido junto a dos hombres y que no escuchó a su hija llorar.

“Desperté en un cuarto donde se encontraban dos varones y yo me encontraba en el piso, empezando a pujar hasta que nace mi hija y no lloraba. Luego me quedé dormida por un tiempo de tres horas”, narró.

Seguidamente, la mujer indicó que uno de sus ‘secuestradores’ la liberó, pero antes la amenazó de muerte. “Un varón me indica que me vaya, que si los denunciaba iban a matarme a mí y a mi familia y que si no los denunciaba, me iban a devolver el cuerpo de mi hija”, añadió.

“Saliendo por un descampado donde caminé unas 10 cuadras, llegando a un lugar oscuro donde me senté y se me acercó una persona de sexo masculino, indicándome que si quería marihuana, a quien le pregunto la dirección y me indica que era el paradero 8 de Nueva Esperanza de Villa María del Triunfo, por lo que sigo caminando con dirección a la casa de mi madrina Fanny Burgos, donde me abrazan y me cargan haciéndome ingresar”, expresó.

Gabriela Servilla no presenta signos de embarazo o parto, según informe legista

El ministro del Interior informó que Gabriela Sevilla no estaba clínicamente embarazada, esto luego que se le hizo la revisión correspondiente. El mismo 21 de octubre se reveló los resultados del médico legista que determina que la mujer no presenta signos de embarazo o parto.

“De acuerdo a la evaluación clínica y al estudio de la historia clínica al momento de la evaluación está estable, no presenta signos clínicos de gestación ni de laboratorio actual. No presenta signos de parto vaginal reciente ni antiguo , presenta signos de lesiones traumáticas corporales recientes, y se requiere de una incapacidad médico legal”, se leyó en RPP.

Informe: Gabriela Sevilla sobre su embarazo 2

