Gabriela Sevilla desapareció el pasado 20 de octubre cuando se dirigía a la Clínica Internacional para, supuestamente, dar a luz. El país se paralizó al saber que reapareció en una casa de Villa María del Triunfo sin su bebé. Sin embargo, el ministro del Interior, Willy Huerta, informó que la mujer nunca estuvo embarazada, basado en los exámenes que le practicó el médico legista.

De acuerdo con la publicación de LP Pasión por el derecho, el reconocido staff de abogados, Portugal Sánchez & Abogados, anunciaron que asumirán la defensa de la mujer de 30 años por el delito de secuestro y demostrarán que sí ocurrió. Entre los letrados se encuentran Juan Carlos Portugal Sánchez, Katheryn La Madrid Hermoza y Renzo Córdova Torres.

Abogados mandan mensaje a la prensa

De igual manera, uno de los especialistas pidió a la prensa que tome el caso en serio. “Llamo a la reflexión en este caso. El caso no es solo legal ni jurídico. Va mucho más allá de esto. Respeten a la familia y a mi clienta, y no busquen sangre ni morbo. El papel de los medios es educar no malcriar ”, indicó.

“Al hacerlo, se forma el prejuicio y preconcepto como principal razón y esto es terrible como sociedad que invoca la deliberación de sus miembros. Se ufanan proclamando el respeto a la dignidad humana cuando son los primeros en destruirla”, agregó.

Ginecólogo acusa a Gabriela Sevilla de clonar su sello médico

En una reciente publicación del semanario ‘Hildebrandt en sus trece’, el ginecólogo Aristóteles Lojas reveló que Gabriela Sevilla falsificó su sello médico. Según lo que cuenta, Ramiro Gálvez, expareja de la joven, llegó con unas radiografías. “¡Ella ha falsificado un documento mío!” , exclamó.

“Se presentó en el consultorio y me dijo: ‘Doctor, tengo que contarle algo personal. Lo que pasa es que yo tengo una pareja: Gabriela Sevilla Torello. Terminé con ella el 9 de diciembre del 2021, tuvimos relaciones un día antes. Después me buscó en febrero y me dijo que estaba embarazada. Yo me alegré, doctor, porque iba a ser papá. Pero ella debió dar a luz en agosto y todavía no da a luz’ ”, agregó.

