Gabriela Sevilla, la joven que fue reportada como desaparecida y que las autoridades informaron que no se encontraba embarazada, afirmó que no tomó ningún taxi por aplicativo de la empresa Taxi Beat, antes de su desaparición.

Según las primeras informaciones, la joven habría abordado un taxi de dicha empresa; sin embargo la propia Sevilla declaró que no abordó ningún taxi de dicha empresa.

Al respecto, Taxi Beat ya había comunicado que no tenía registro del trayecto de Gabriela rumbo a alguna clínica.

Recordemos que Gabriela Sevilla fue reportada con 24 horas desaparecida el 20 de octubre. La noticias causó gran preocupación entre toda la ciudadanía, debido a que la joven supuestamente se dirigía a dar a luz a un centro médico particular.

Gabriela Sevilla: “Sí estuve embarazada, escuché los latidos de mi bebé”

Gabriela Sevilla brindó sus primeras declaraciones tras ser reportada como desaparecida. Ella estalló en llanto luego del informe del médico legista, que indicó que nunca estuvo embarazada.

“Claro que sí estuve embarazada, desde el minuto uno, no les puedo dar declaraciones... los médicos que han sacado ese informe son del médico legista, yo ya no me quería hacer exámenes, dije ‘me los hago mañana’, les pedí que me den un espacio, estaba desde las 4 de la mañana”, manifestó Gabriela Sevilla.

