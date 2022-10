En sus primeras declaraciones, tras su aparición, la joven Gabriela Sevilla afirmó tener en su poder los documentos que acreditan que ‘sí se encontraba en estado’, desestimando de este modo la información proporcionada por las autoridades. Pese a estas declaraciones, no mostró estos papeles.

“Tengo papeles de casi todos los meses que he llevado mi embarazo, los tengo en mi casa. Tengo pruebas claro que sí”, manifestó ante un grupo de periodistas.

Cuando le preguntaron porque las autoridades informaron que nunca estuvo en estado, consideró que no se le tomaron todas las pruebas respectivas.

Recordemos que Gabriela Sevilla fue reportada con 24 horas desaparecida el 20 de octubre. La noticias causó gran preocupación entre toda la ciudadanía, debido a que la joven supuestamente se dirigía a dar a luz a un centro médico particular.

GABRIELA SEVILLA: “ESCUCHÉ LOS LATIDOS MI BEBÉ”

Gabriela Sevilla brindó sus primeras declaraciones tras ser reportada como desaparecida. Ella estalló en llanto luego del informe del médico legista, que indicó que nunca estuvo embarazada.

“Claro que sí estuve embarazada, desde el minuto uno, no les puedo dar declaraciones... los médicos que han sacado ese informe son del médico legista, yo ya no me quería hacer exámenes, dije ‘me los hago mañana’, les pedí que me den un espacio, estaba desde las 4 de la mañana”, manifestó Gabriela Sevilla.

