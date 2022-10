El caso de Gabriela Sevilla sigue dando de que hablar, pese a que las autoridades afirmaron que la mujer no presentaba signos de embarazo o parto, la mujer insiste que sí estuvo en estado de gestación.

Este 21 de octubre, Gabriela Sevilla anunció que buscaría a ‘Martina’, el nombre que eligió para su hija. “ Cuando mi bebé nació yo no lo escuché llorar. Pero tengo esperanzas que sí pueda encontrarla y que esté desaparecido. Hoy voy a ir a buscar a mi bebé ”, dijo entre lágrimas.

La mujer de 30 años se mostró muy afectada por las informaciones sobre su estado y remarcó que sus exámenes habrían salido errados debido a que no se le hicieron de forma adecuada.

“Quiero pensar que, como no terminaron de hacerme los exámenes, es que ellos piensan que pudo no haber un embarazo, según lo que dicen es por las pruebas a nivel genital (…) Me gustaría que me terminaran de hacer los exámenes completos antes de lanzar un comunicado de esta manera”, enfatizó.

Gabriela Sevilla es citada por la Unidad de Trata de Personas

En medio de las versiones sobre el embarazo de Gabriela Sevilla, se informó que la mujer fue citada por La Dirección Contra la Trata de Personas de la DIRINCRI para este sábado 22 de octubre de 2022 a las 10.00 a.m.

“La Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, a través de la División de Búsqueda de Personas Desaparecidas DIRINCRI PNP, viene realizando las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos, en coordinación con los representantes del Ministerio Público”, informó la Policía.

Gabriela Sevilla trunca investigaciones al no abrirle la puerta de su casa a peritos de criminalística.

