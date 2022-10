INSÓLITO. Aunque médicos aseguran que Gabriela Sevilla nunca estuvo embarazada, la mujer continúa afirmando lo contrario. Según la versión que dio al Ministerio Público, desapareció tras haber tomado un taxi, fue dopada y dio a luz a su bebé Martina en una extraña casa rodeada de desconocidos.

La declaración de la mujer, expuesta por Perú 21, señala que solo recuerda cuando el conductor tomó una ruta diferente camino a la clínica, asegurándole que era un atajo, y que despertó minutos después dando a luz.

“Luego de ello yo seguí con el dolor de parto y de ahí no recuerdo nada”, sostuvo. Desperté en un cuarto donde se encontraban dos varones y yo me encontraba en el piso, empezando a pujar hasta que nace mi hija y no lloraba . Luego me quedé dormida por un tiempo de tres horas”, explicó.

Tras este suceso, la mujer habría acudido a una vivienda de su familiar en Villa María del Triunfo, desde donde llamó a sus padres para pedir ayuda y ser auxiliada al Hospital Militar.

GABRIELA HABRÍA SIDO AMENAZADA

Gabriela indicó también que se sintió presionada por los sujetos que la intervinieron, asegurando que fue amenazada. Como se recuerda, Gabriela Sevilla fue reportada como desaparecida tras subirse a un taxi a punto de dar a luz.

“Un varón me indica que me vaya, que si los denunciaba iban a matarme a mí y a mi familia y que si no los denunciaba, me iban a devolver el cuerpo de mi hija ... Saliendo por un descampado donde caminé unas 10 cuadras, llegando a un lugar oscuro donde me senté y se me acercó una persona de sexo masculino, indicándome que si quería marihuana, a quien le pregunto la dirección y me indica que era el paradero 8 de Nueva Esperanza”, expresó.