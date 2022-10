Luego del confuso caso de Gabriela Sevilla, mujer que fue reportada como desaparecida hace dos días y que presuntamente nunca estuvo embarazada, el Poder Judicial recordó que existe el delito por fingimiento de embarazo o parto.

Según el PJ, este delito se encuentra contemplado en el artículo 144 del Código Penal. “La mujer que finge embarazo o parto, para dar a un supuesto hijo derechos que no le corresponden, será reprimida con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cinco años”, se detalló.

Gabriela Sevilla

Gabriela Sevilla afirmó que sí estuvo embarazada y que no le terminaron de hacer los exámenes respectivos. Dijo sentirse consternada por todo lo que pasó e indignada por el comunicado vertido por las autoridades.

“Yo aparecí por Villa María, bajé caminando, me encontré con varias personas, todavía me siento un poco mareada... gracias a todo el mundo por haber estado pendiente de mí”, contó a la prensa entre lágrimas.

“Claro que sí estuve embarazada... los médicos que han sacado ese informe son del médico legista, yo ya no me quería hacer exámenes, dije: ‘me los hago mañana’, les pedí que me den un espacio, estaba desde las 4 de la mañana”, acotó.

Fiscalía: NO estuvo embarazada

El Ministerio Público informó que Gabriela Sevilla no presenta signos de gestación. De esta manera, el certificado médico legal ratifica la información brindada por el ministro del Interior, Willy Huerta, de que la mujer de 30 años no estaba embarazada.

El documento precisa los resultados tras una evaluación clínica y al estudio de la historia clínica de Gabriela Sevilla. No obstante, señala que sí reporta las siguientes lesiones:

Hemodinámicamente estable.

Presenta desgarros himeneales antiguos.

No presenta signos clínicos de gestación, ni laboratorio actual.

No presenta signos de parto vaginal reciente, ni antiguo.

Presenta signos de lesiones traumáticas corporales recientes.

Requiere incapacidad médico legal.

