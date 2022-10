El caso de Gabriela Sevilla impactó a los peruanos, luego de que desapareció misteriosamente cuando estaba en labor de parto. Días después, fue encontrada en una casa de Villa María del Triunfo, pero sin su bebé. No obstante, el ministro del Interior, Willy Huerta, comunicó que ella nunca estuvo embarazada.

A partir de ahí, testigos y familiares intentaron defenderla de los internautas que la criticaron por días. Ahora, el ginecólogo que la había atendido, Aristóteles Lojas, decidió compartir su verdad al semanario Hildebrant en sus treces y acusarla de falsificadora.

De acuerdo con el texto, el especialista fue visitado por Ramiro Gálvez, expareja de la mujer de 30 años, en su despacho. Este le presentó las radiografías del supuesto bebé que estaba esperando. Sin embargo, el médico indicó que los documentos y el código del Colegio Médico eran falsos. “¡Ella ha falsificado un documento mío!” , exclamó.

Él explicó que el joven comentó sobre su fallida relación son Sevilla, pero que se sintió feliz al saber que iba a ser padre. “Se presentó en el consultorio y me dijo: ‘ Doctor, tengo que contarle algo personal. Lo que pasa es que yo tengo una pareja: Gabriela Sevilla Torello. Terminé con ella el 9 de diciembre del 2021, tuvimos relaciones un día antes. Después me buscó en febrero y me dijo que estaba embarazada. Yo me alegré, doctor, porque iba a ser papá. Pero ella debió dar a luz en agosto y todavía no da a luz’ ”, agregó.

Según el testimonio del ginecólogo al semanario, este indicó que el código pertenecía a una especialista en medicina estética. “ Era un papel membretado como los que yo utilizo. Había falsificado mi sello y donde debía estar mi código del Colegio Médico había otro número ”, reveló.