FUERTE. Gabriela Sevilla, mujer de 30 años que fingió su embarazo, habría utilizado una ecografía falsa para comprobarle a Ramiro Gálvez que estaba en cinta. El código de CMP que figura en el documento sería de su cirujana estética, según un informe del semanario semanario Hildebrandt en sus Trece.

LEE TAMBIÉN: Ramiro Gálvez conoció a Gabriela Sevilla por Tinder en el 2020

El ginecólogo Aristóteles Lajas León, a quien Gabriela Sevilla sindicó como su doctor, fue quien reveló que la mujer usó su nombre para mentirle a su entonces pareja.

“(Ramiro Gálvez) Se presentó en el consultorio y me dijo: ‘doctor, tengo que contarle algo personal. Lo que pasa es que yo tengo una pareja: Gabriela Sevilla Torello. Terminé con ella el 9 de diciembre del 2021, tuvimos relaciones un día antes. Después me buscó en febrero y me dijo que estaba embarazada. Yo me alegré, doctor, porque iba a ser papá. Pero ella debió dar a luz en agosto y todavía no da a luz””, indicó Lajas León al mencionado medio.

Al revisar la documentarios que le trajo Ramiro Gálvez, el médico notó que eran falsos, ya que el código del Colegio Médico no correspondían a su persona. “¡Ella ha falsificado un documento mío!”, indicó

VIDEO RECOMENDADO

Informe: Gabriela Sevilla sobre su embarazo 2

TE PUEDE INTERESAR