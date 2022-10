¿TRAICIONADA? El caso de Gabriela Sevilla aún continúa. Esta vez, el programa ‘Amor y Fuego’ fue en búsqueda de la mejor amiga de la mujer y le consultó sobre el baby shower que le organizaron y el estado emocional de la pareja de Ramiro Gálvez tras ser encontrada.

La amiga, cuyo nombre es Shirley, señaló que también se ha visto afectada con la noticia, pues fue ella quien le organizó su baby shower ante la ilusión que tenía de convertirse en madrina de la supuesta bebe ‘Martina’.

“Gabriela es amiga mía, la verdad nosotras como amigas le organizamos un baby shower en mi departamento y luego un baby shower aparte que lo hicieron los amigos de Ramiro a Ramiro (...) Yo iba a ser madrina de Martina, así que yo también estoy muy dolida por todo lo que está pasando . Sé que cada uno de ellos, tanto Ramiro como Gabriela, están mal, no sé nada de Ramiro desde el 20 que nos vimos”, dijo.

Ante la consulta de si se sintió traicionada por Gabriela Sevilla, la mejor amiga aseguró que no, ni tampoco decepcionada. Según explicó, lo único que desea es que ella recupere su salud emocional.

“No, no me siento traicionada ni decepcionada. Yo la verdad, sí vivimos el embarazo juntas como puedes verlo y bueno yo en mis redes publiqué que apoyaba a Gabriela porque sí viví una ilusión de embarazo con ella. Ella es muy amiga mía, me da mucha pena todo lo que está pasando, ella no se encuentra bien. Que se solucione todo para poder realmente saber lo que sucedió, yo actué como su amiga desesperada, buscándola. Hasta el día de hoy yo solamente quiero que ella esté bien”, remarcó.

TROME | Amiga de Gabriela Sevilla se pronuncia

GABRIELA NO TIENE HISTORIA CLÍNICA POR EMBARAZO

El caso de Gabriela Sevilla terminó esclareciéndose para la Policía tras la confesión de su pareja Ramiro Gálvez y la historia clínica que no revela ningún embarazo. El coronel Glenn García, jefe de la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas, aseguró que este polémico caso de un supuesto rapto a una menor fue cerrado.

La mujer de 30 años no ha podido demostrar que estuvo embarazada y, ante esto, la Clínica Internacional terminó desmintiéndola al señalar que durante sus tres atenciones ninguna fue por estado de gestación.

“Conforme a las pericias y exámenes hechos a Gabriela se ha establecido que no, no hay ninguna denuncia por desaparición de la supuesta bebé que ha nacido (...) Hemos recibido la historia clínica de la Clínica Internacional donde se establece que ella durante este año ha tenido tres atenciones, en marzo, abril y julio, y en ningún momento se habla de gestación ”, dijo el efectivo policial.