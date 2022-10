NO QUISO PRESENTARSE. Gabriela Sevilla decidió no acudir a la citación que tenía para esta mañana en la Dirección de Investigación Criminal de la Policía en la avenida España, para rendir su manifestación sobre lo que le habría ocurrido, sbre todo en el lapso de tiempo que asegura que fue secuestrada por desconocidos.

“Por lo visto ella no va acudir tampoco en las próximas horas porque incluso hemos visto a su padre realizando sus actividades cotidianas, salió a comprar pan, a pasear al perro, el vehículo que tiene está aquí estacionado, todo indicaría que no va acudir a la sede policial. Ella está en su vivienda acompañada por su mamá y sus familares” , dijo en reportero de Latina Noticias.

Gabriela Sevilla pide a sus amistades buscar a su hija

EL CASO DE GABRIELA SEVILLA

El nombre de Gabriela Sevilla Torello, de 30 años tomó fuerza en las últimas horas, tras denunciarse su desaparición. Su caso tuvo en vilo a la población peruana, pues las autoridades de salud aseguraron -luego de practicarle exámenes- que la joven “clínicamente” nunca habría estado embarazada. Pese a esto, ella reafirma que siempre llevó en su vientre a “su bebé”, a quien iba a llamar Martina, y que las pruebas que le hicieron los médicos legistas “no son completas”.

“Los médicos que sacaron ese informe son del Instituto Médico Legista. Vinieron a hacerme exámenes y le dije que yo ya no me quería hacer porque me hicieron un montón. Salen a decir ‘ella se negó a hacerse los exámenes’ y es verdad, llegó un momento en que dije: ‘ya no me los quiero hacer sino mañana’. Yo no me niego a que me hagan las pruebas”, detalló Gabriela Sevilla.

“Tengo registros de los latidos de mi hija. Quiero pensar que todo esto (decir que no estuvo embarazada) ha sido un error... Mañana tengo que ir a las 10 a. m. para dar mis declaraciones y voy a pedir que reconsideren ya un nuevo examen porque necesito que reivindiquen esto que puede ser un error. No te imaginas entrar a mi casa, ver el cuarto de mi hija vacío. Lo hemos armado con tanto cariño”, agregó la joven.

Más temprano, el general PNP Manuel Lozada, jefe de la Región Policial Lima, declaró a America Noticias: “Nosotros recibimos una llamada al 105, que la señora había ingresado al Hospital Militar. Inmediatamente se desplazó al personal de la comisaría de Jesús María, que es la jurisdicción del hospital, para que certifique si era la señora que estaba desaparecida. Ella no podía dar ninguna declaración, está como en shock, alterada, entonces nosotros tenemos que respetar eso, si el mismo protocolo médico así lo mandaba”.

Además, el alto mando policial precisó: “Recogimos una información preliminar que ella apareció por Villa María del Triunfo. La señora se recuerda que por el lugar vivía un familiar, se va a la casa de ese familiar, se comunica con sus padres y son ellos las que la trasladan al Hospital Militar… Acá nos encontramos con un cuadro que no es compatible, de acuerdo a la información que se tiene, porque la señora salió de manera normal, lo que refieren los familiares, a hacerse una atención médica y después ya aparece en un cuadro diferente. Eso será la investigación que realice la Policía especializada en este caso. Estoy seguro que muy pronto vamos a dar los resultados de la investigación y el esclarecimiento de este hecho”.

Claudia Dávila Moscoso, titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se pronunció esta mañana sobre el delicado tema, luego de confirmarse que supuestamente la recién nacida estaba desaparecida.

“Gracias a Dios ha aparecido, pero la tarea no está completa porque apareció sin su bebé. Tenemos que encontrar a Martina. Enfocar todos nuestros esfuerzos por encontrar a la bebé y que esté sana, y que regrese junto a su madre”, señaló a radio Exitosa.

La ministra también informó que pidió a Migraciones activar protocolos para que ‘ningún bebé recién nacido que no esté plenamente identificado salga por las fronteras’.

“Gabriela no quiere hablar ahora, entendemos la conmoción por la que está pasando, la familia tampoco quiere brindar declaraciones. Vamos a hacer el acompañamiento y lo más importante es que vamos a encontrar a la bebé”, sostuvo la ministra.

De acuerdo a informaciones periodísticas, Ramiro Gálvez, esposo de Gabriela, rindió la tarde de ayer su manifestación a las autoridades policiales. Se supo que él estuvo al menos seis horas en la sede de la Dirincri de la avenida España, en el Cercado de Lima.

Gálvez habría entregado a la Policía una foto que le envió Gabriela mientras un taxista la llevaba hasta la Clínica Internacional de San Borja, donde finalmente nunca llegó. Aunque la imagen no permite ver el rostro del conductor, ya va viene siendo analizada para ver si se le puede identificar.

Los primero reportes apuntaron a que Gabriela abordó un taxi por aplicativo, pero la misma empresa negó a través de un comunicado que haya sido así luego de una verificación por la zona. Las cámaras de videovigilancia del municipio de Surco, distrito donde vivía la joven con su pareja, aún buscan más imágenes de ella saliendo de su departamento.

La joven salió de su casa, ubicada en el jirón Italia, en Surco, el pasado miércoles 19 de octubre a las 7:20 de la noche, con dirección a la Clínica Internacional de San Borja. Este sería el punto de encuentro con su pareja Ramiro Gálvez, quien mantuvo comunicación durante el trayecto e incluso le envió una fotografía del taxista, pero minutos más tarde, Gálvez ya no supo más de ella ni de su hija.

