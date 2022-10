Gabriela Sevilla tendrá que brindar su declaración este viernes a las 6 de la tarde ante la Dirincri de la avenida España por supuestamente haber mentido sobre su gestación y rapto de su bebé , según fuentes de la División contra la Trata de Personas.

En esta citación policial también estará presente la madrina de Gabriela, quien la recibió en su casa de Villa María del Triunfo , lugar donde apareció luego que reportaran su desaparición. Además, para el día de mañana sábado 22 de octubre se espera la presencia de los padres de la joven a la Dirincri.

El caso de Gabriela ha conmocionado a todo el Perú luego que la mujer desapareciera al tomar un taxi en plena labor de parto rumbo a la Clínica Internacional. Sin embargo, esta mañana anunciaron su hallazgo, pero sin la bebé.

Ante esto, el hecho ha dado un completo giro luego que el ministro del Interior, Willy Huerta, afirmara que la mujer nunca estuvo embarazada.

MINISTRA DE LA MUJER SE PRONUNCIA SOBRE GABRIELA

La ministra de la Mujer, Claudia Dávila, apareció desde Tarapoto para pronunciarse por la versión que dio el titular del Interior sobre el caso Gabriela Sevilla y su supuesta mentira sobre su embarazo. La cabeza del MIMP puso en duda la palabra de su colega y aseguró desconocer la fuente que tiene sobre el polémico suceso.

“ El ministro del Interior ha hecho una afirmación que todavía está en corroboración porque la familia ha salido a decir que Gabriela sí estaba embarazada y que ha sido amenazada. Las investigaciones continúan para determinar qué ha pasado y dónde está Martina”, dijo en declaraciones a Canal N.

En esa línea, la ministra aseguró que le es “difícil” de creer que la mujer no estuvo en estado de gestación, pues aseguró que el MIMP ha continuado comunicándose con la familia para determinar si esta versión tiene asidero.

“ No sé cuál es la fuente del ministro, ahora me voy a comunicar con él para pedirle que me explique qué es lo que ha pasado, si es que tiene alguna prueba médica que confirme lo que él ha sostenido. Ahorita no la tengo, acabo de salir de un foro descentralizado”, acotó.