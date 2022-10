Samuel Sevilla Sevilla, padre de Gabriela Sevilla, remarcó que el ministro del Interior, Willy Huerta, “está equivocado”. El caso de Gabriela Sevilla dio un giro inesperado luego que el titular del Mininter declaró que “clínicamente” no estaba en estado de gestación.

Samuel Sevilla pidió a los medios permitir que su hija se recupere, ya que está muy afectada. La joven pasó varias horas desaparecida luego de abordar un taxi rumbo a la clínica.

“Le voy a decir al ministro que está equivocado. Mi hija está atravesando por un momento psicológico muy difícil Las autoridades la han acosado y yo no voy a permitirlo (...) (El ministro) está mal informado (...) Ustedes saben lo que significa no haber tenido un parto adecuado, un aborto, o lo que sea, en una mujer y en la forma en la que ha ocurrido, les pido respetar” , detalló.

Sobre la supuesta no colaboración de su hija con las autoridades, Samuel Sevilla indicó que una y otra persona intentaron hablar con su hija. “Viene uno y otro, cuando han podido compartir información para no re victimizar a la persona, han caído en eso y siguen cayendo”, explicó.

Familiares de Gabriela Sevilla piden buscar a Martina

Dos familiares de Gabriela Sevilla instaron a las autoridades a continuar con la búsqueda de la hija de Gabriela Sevilla. Además, enfatizaron que es imposible que no haya estado embarazada.

“Lo que nos han comentado que no podemos seguir hablando porque entorpecemos las investigaciones, queremos sí es que Martina aparezca, para nosotros es imposible que Gabriela no esté embarazada. Yo he hablado con su papá ”, una familiar de Gabriela.

TE PUEDE INTERESAR

Esposo de Gabriela Sevilla fue interrogado durante siete horas por la Policía: “Gracias por la búsqueda”

Gabriela Sevilla asegura que dio a luz tras ser dopada: “Desperté y pujé hasta que mi hija nació y no lloraba”

Gabriela Sevilla no estaba embarazada, detalló el ministro del Interior