El caso de Gabriela Sevilla, la joven reportada cómo desaparecida y que no se encuentra embarazada, continúa con interrogantes sin responder. Por tal motivo, después de que afirmara que si se encontraba en estado de gestación, las autoridades acudieron a su hogar para realizar las investigaciones respectivas.

Los peritos de criminalística se acercaron a su casa, ubicado en Surco, para realizar las diligencias correspondientes. Sin embargo, al tocar la puerta no obtuvieron respuesta alguna.

Paulo Loayza, representante de la fiscalía, indicó que aún no han contactado con su ginecólogo: “No hemos visto la ecografía y no hemos podido contactar con el ginecólogo”

“Lo que si puedo indicar es que la señorita si ha podido pasar el reconocimiento médico-legal por parte del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público. El examen de sangre sí se le hizo, no el de orina, debido a que ella se mostró renuente a eso”, explicó Loayza

Gabriela Sevilla: “Sí estuve embarazada, escuché los latidos de mi bebé”

Gabriela Sevilla brindó sus primeras declaraciones tras ser reportada como desaparecida. Ella estalló en llanto luego del informe del médico legista, que indicó que nunca estuvo embarazada.

“Claro que sí estuve embarazada, desde el minuto uno, no les puedo dar declaraciones… los médicos que han sacado ese informe son del médico legista, yo ya no me quería hacer exámenes, dije ‘me los hago mañana’, les pedí que me den un espacio, estaba desde las 4 de la mañana”, manifestó Gabriela Sevilla.

TE PUEDE INTERESAR: