La desaparición de Gabriela Sevilla conmovió a los ciudadanos, ya que se fue a la clínica para dar a luz, pero nunca llegó. Ante ello, las redes sociales realizaron una gran búsqueda hasta que la hallaron en una casa de Villa María del Triunfo.

Anteriormente, los padres de la joven declararon en la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas (DIRCTPTIM”), a lo cual Perú21 tuvo acceso para los testimonios.

Gabriella Sevilla separada de su pareja

De acuerdo con lo que cuenta su padre, Samuel Sevilla Sevilla, ella ya no tenía una relación con Ramiro Gálvez Ramírez, pero que volvieron por su embarazo. “E llos conviven desde el mes de junio, antes de convivir tuvieron una etapa de enamorados la cual terminaron, pero al enterarse de que se encontraba embarazada volvieron a retomar la relación”, indicó.

Esposo de Gabriella Sevilla fue interrogado por la Policía

A pesar de estar separados, el esposo brindó sus declaraciones en la Dirincri ante la desaparición de su pareja embarazada. “Solo agradecerles por masificar la búsqueda de Gabriela , es lo más importante. Estamos enfocados en eso, estamos seguros que la vamos a encontrar pronto”, dijo cuando salía de la Policía.

Gabriella Sevilla no tiene ninguna condición mental

Asimismo, la madre, Rita Morello, informó que su hija no cuenta con una condición mental o adicciones, pero que no visita a otros familiares. “ Ella es una muchacha completamente sana. Lo último es que se trataba en la clínica porque se encuentra con nueve meses de gestación. aparte de ello no padece de ningún mal mental o físico...”, comunicó.

“No tiene ningún problema con la justicia, siempre ha residido con nosotros. Recién está conviviendo aparte, con su conviviente”, añadió.

