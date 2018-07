Gaitán Castro: Dos pericias practicadas a Piero Gaitán García podrían hacer que salga de prisión | VIDEO y FOTOS

La denuncia por violación sexual interpuesta contra Piero Gaitán García (24) sigue causando controversia. Luego de dos semanas recluido en el penal ‘Miguel Castro Castro’, su padre, el cantante Rodolfo Gaitán Castro, reiteró que su hijo es inocente y debe salir libre cuanto antes.



“Mi hijo se encuentra injustamente en la cárcel y debemos revertir esta situación; lo pide y lo reclama un padre que siempre inculcó a su hijo caminar por la vereda correcta y andar siempre con Dios y con la verdad”, escribió en Facebook.



Trome se comunicó con el artista, quien prefirió no hablar más sobre el tema, pues considera que por defender a su hijo solo recibió ataques.



El que sí habló fue su abogado Miguel Pérez Arroyo, quien aseguró que las pericias realizadas a Piero en la boca, donde supuestamente fue mordido por la joven cuando se defendía, como ella aseguró, y la de espermatozoides, demuestran que no tiene lesiones y que no sostuvo relaciones sexuales, por lo menos en las 24 horas previas a su detención.



LAS PERICIAS

​

“Las pericias del Ministerio Público contradicen todo lo que señala la supuesta víctima. No comprendo, ¿qué hace Piero en la cárcel? Acá los testimonios prácticamente son irrelevantes porque las pericias están señalando la verdad y esta es inalterable”, dijo el letrado.



Agregó que la joven no presenta coherencia entre el estrés postraumático, que genera en una persona una violación, con su comportamiento posterior a ese día. Esto en referencia a unas fotos donde se ve a la joven disfrutando del sol en la playa. Sin embargo, según las redes sociales de la joven, las imágenes serían antiguas.

Piero Gaitán García y Javier Dulzaides implicados en denuncia de violación. Video: Día D

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE