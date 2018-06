Gaitán Castro: Pareja de Piero Gaitán García pide que Javier Dulzaides dé la cara y aclare caso de violación

Paola Casado, pareja de Piero Gaitán García , se mostró muy consternada por la situación que actualmente vive el padre de su hijo, quien fue sentenciado a nueve meses de prisión preventiva luego de que una joven anfitriona de 23 años lo denunciara por violación.

La joven madre le pidió al actor de Ven, baila quinceañera , Javier Dulzaides , que dé la cara para contar lo que realmente sucedió la madrugada del 16 de junio pasado, cuando él junto con Piero Gaitán García y Diego Núñez fueron a un departamento en Miraflores con la joven anfitriona.

En declaraciones a la prensa, la pareja de Piero Gaitán García se mostró muy dolida por la prisión preventiva para el padre de su hijo. "Yo conozco la clase de hombre que es Piero y eso a mí me da mucha impotencia, que Javier no salga a dar la cara para decir esto fue lo que pasó" , indicó según consignó Día D.

Cabe indicar que tras la denuncia, la Policía detuvo a Piero Gaitán García y a Diego Núñez, aunque no pudieron dar con la ubicación del tercer implicado y único amigo de la víctima, el actor Javier Dulzaides.

Después de que el padre de Piero Gaitán, Rodolfo Gaitán Castro, indicara que los padres de Javier Dulzaide s, Mariloli López y Tony Dulzaides lo enviaron al extranjero , un informe migratorio consignado por la prensa demostró lo contrario: el actor de Ven, baila quinceañera sigue en el Perú.

A pesar de ello, aún no ha salido a dar su testimonio sobre el polémico caso de violación. Sus padres aseguran que la Fiscalía no lo ha citado y según recomendación de sus abogados no conversará con ningún medio hasta dar su descargo ante la justicia.

Pareja de Piero Gaitán García pide a Javier Dulzaides que dé la cara. VIdeo: Día D

