Piero Gaitán García: "Jamás violé a nadie. Sería incapaz de hacer ese daño porque me crié entre mujeres"

¡Rompió su silencio! Piero Gaitán Gacía , el hijo del famoso músico Rodolfo Gaitán Castro, finalmente se pronunció desde su reclusión en el penal Castro Castro por la denuncia de violación sexual que pesa en su contra.



Piero Gaitán García mostró su sentir por medio de una carta, donde se defendió de las acusaciones de presunto abuso sexual por parte de una mujer de 24 años. La joven anfitriona lo denunció por haberla violado en un departamento de Miraflores, donde también estaban el actor Javier Dulzaides y el arquitecto Diego Núñez.

"Quiero creer en la justicia, a pesar de encontrarme privado de mi libertad sin más pruebas que la sindicación de una persona. Tengo fe en que la verdad se impondrá ante la mentira y podré estar nuevamente con mi hijo y todos mi seres amados", inició su carta Piero Gaitán García.

Asimismo asegura que nunca abusó sexualmente de la joven y que ni siquiera mantuvo relaciones íntimas ese día, tal y como lo evidencian los exámenes que se le practicaron . "Jamás violé a nadie. Lo peor, no tuve relaciones sexuales ese día, nunca fui mordido en los labios hasta hacerme sangrar y la falsa víctima jamás fue dopada ni drogada y todo esto no es porque lo diga yo, así está demostrado desde el primer momento por los informes científicos del Ministerio Público y la Policía" , dice Piero Gaitán García en la carta difundida por el programa dominical Día D.



En ese sentido, Piero Gaitán García indicó que los informes del Ministerio Público no se supieron interpretar por 'miedo a los medios' y 'en nombre de las víctimas reales, las mujeres maltratadas, violadas o asesinadas por verdaderos delincuentes'.

"Rechazo totalmente ser uno de ellos, sería incapaz de hacerle ese daño a alguien. En mi casa me he criado entre mujeres y desde siempre me enseñaron a respetarlas ", agregó Piero Gaitán García.

Finalmente, Piero Gaitán García confió en la justicia peruana y se solidarizó con otros presos inocentes. "Tengo fe que los fiscales y jueves, con mejor criterio, pronto me dejarán en liberad hasta conseguir justicia para mí y para todas las personas inocentes que en este encierro injusto me ha tocado conocer".

Cabe indicar que según la versión de Piero Gaitán García , fue Diego Núñez quien besó y se mostró cariñoso con la presunta víctima. "Yo fumé marihuana en la casa, en la sala, donde estábamos todos, cuando hemos estado jugando en el primer nivel ahí sí estuve en contacto con ella... en el juego 'verdad o reto' nos besamos. Diego me mandó a besarme con ella, en ese beso hubo una pequeña mordida" , dice en su declaración.

Piero Gaitán García: "Jamás violé a nadie. Sería incapaz de hacer ese daño porque me crié entre mujeres". Video: Día D

