La historia de Gamarra está construida por emprendedores, la mayoría provincianos que, con empuje, valentía y creatividad lo convirtieron en el emporio textil más importante de Sudamérica. Continuando con esa tradición de soñadores que lo apuestan todo para cumplir sus metas, tres jovencitas se arriesgaron en esta pandemia y abrieron sus tiendas en la nueva galería El Dorado 906.

ARQUITECTA DE LA MODA

Julia Sánchez (23) es arquitecta y se lanzó para cumplir el sueño de su madre, con quien crea polos, faldas, jeans, shorts y poleras para damas.

“Mi mamá Eli es de Chiapon, San Miguel de Cajamarca. Me tuvo muy joven, fue agricultora y vino a Lima para trabajar como empleada del hogar. Luego llegó a Gamarra para laborar en talleres de confección. Me dio todo, por eso decidí crear la marca ‘Given’ como agradecimiento a su amor. Esta vez, mi mamá confeccionará para mí”, cuenta Julia.

CON 50 SOLES

Hace un año, Fiorella Yllescas (20) y su hermano Mathías comenzaron a vender ropa para chicas por internet y como les fue bien, su abuelita los animó a buscar una tienda para llegar a más clientes. Así surgió ‘Rou Girls’.

“Estudié marketing en Toulouse y estuve un ciclo en el Centro de Alta Moda, pero no seguí porque mi mamá no lo pudo pagar. Yo no sabía de telas, pero mi abuela, que es costurera, me ayudó. Empecé con 50 soles que me prestó mi mamá, compré cinco polos y los mandé a estampar hasta hacerme un capital para crear modelos. Ingresé a Gamarra porque hay mucho futuro, quiero entrar a un mall”, dice.

DE VENEZUELA

María José de Freitas (23) es venezolana y al llegar a Perú lo primero que hizo fue comprar ropa en Gamarra. “Hoy ya tengo mi tienda aquí. Mi marca es ‘Estilos de Freitas’ y ofrezco vestidos, shorts deportivos, conjuntos de faldas con tops cómodos para señoritas. Es importante tener un local aquí porque hay de todo, extranjeros vienen a llevarse ropa en cantidad, los productos son de muy buena calidad a precios económicos. El producto peruano es buenazo”, detalla.