¡No podemos más! es la voz unánime de los empresarios y comerciantes de Gamarra, desesperados por la quiebra de más negocios que significa no solo millonaria pérdidas de capital e ingresos sino de años de esfuerzo.

Los gamarrinos piden reabrir con protocolos y anuncian plantón para este jueves. Ayer, como muestra de su reclamo, un grupo protestó con carteles: ‘En quiebra’, ‘Gamarra agoniza S.OS’, ‘Salvemos Gamarra, ya’, ‘En Gamarra se respetan los protocolos. Apóyanos, Sagasti’,

“De nuevo corremos riesgo de perder el 50% de nuestra producción y venta anual. Estamos a puertas cerradas, acatando. Ya perdimos las campaña de verano y la escolar y el riesgo es enorme para la del Día de la Madre y la de invierno. Han pasado 22 días de la nueva cuarentena, y no hay medida clara de reactivación económica para la microempresa”, dijo Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú.

Gamarra sigue reclamando por cierre de negocios mientras que alrededores siguen tomadas por el comercio informal. (Jesús Saucedo / Trome)

100 MIL PUESTOS DE TRABAJO AFECTADOS

Señaló que el emporio textil está paralizado, más del 90% no puede trabajar, son 100 mil puestos de trabajo afectados, sin ingreso.

“Las pérdidas son de más de 20 millones de soles al día. A Gamarra la cierran, pero los alrededores siguen invadidos de comerciantes informales, sin protocolos ni aforo ni distanciamiento, y para ellos no hay cierre ni multas. Además, a las tiendas formales autorizadas para productos de primera necesidad sí les dejan hacer venta física de prendas. ¿Esa es la cuarentena?”, dijo Saldaña a Trome.

Conglomerados siguen reclamando que calles siguen tomadas por el comercio informal y autoridades no resuelven el problema. (Trome)

SIN SALVAGUARDIAS A IMPORTACIÓN DE PRENDAS ASIÁTICAS

Añadió que otro golpe es que el Gobierno no aplique salvaguardias a las importaciones textiles de China y Bangladesh, pese a la recomendación de Indecopi. “Nuestras ventas en cero, no funciona el delivery y no hay apoyo al empresariado nacional”.

Richard Foroca, presidente de la Sociedad Nacional de Mypes de Gamarra, añadió que siguen con ‘economía de sobrevivencia’, buscando prestado para sobrevivir sin trabajar. “Estamos endeudados, quebrados”, remarcó.

SEPA QUE:

*Gamarra perdió más de 3 mil millones de soles en el 2020 por los cierres debido a la pandemia.

*Piden reabrir con aforo reducido, puertas del emporio accesibles para tránsito de los clientes.