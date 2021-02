Con la campaña escolar perdida quedaron los conglomerados de Gamarra y Mesa Redonda, y la incertidumbre de si la cuarentena y cierre de negocios se extenderá.

“El 80% de Gamarra está paralizado. Solo funcionan algunos talleres para cumplir pedidos pendientes. La campaña escolar ya la perdimos por completo, y es el segundo año. Ningún empresario produce uniformes ni buzos escolares porque no hay demanda y ni se sabe cuándo empezarán las clases presenciales. Los que producían y vendían con campaña escolar migraron a camisas o ropa de niños y los más pequeños quebraron”, dijo Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Gamarra Perú, a Trome.

Señaló que la cuarentena solo la resistirán si hay programa Reactiva para microempresa (financiamiento), el 70% de compras del Estado es directo a mypes, y no sigue dilatando las compras MYPErú.

“El impacto es terrible en la producción y las ventas se están yendo a cero. Gamarra es formal, cumple las normas, genera empleo y paga impuestos. Nosotros no producimos ambulantes ni están alrededor, pero se han apoderado de los alrededores y ni la Municipalidad de La Victoria ni la Municipalidad de Lima ni el Gobierno Central no lo resuelven”, enfatizó Saldaña,

Conglomerados siguen reclamando que calles siguen tomadas por el comercio informal y autoridades no resuelven el problema.

La modalidad de comercio electrónico no tiene mucho impacto para el emporio textil. Señaló que el cliente de Gamarra no tiene economía para delivery. Por ejemplo, un polo que compra con 10 soles y cuyo delivery le costará 6 soles. “Esas cosas parece que el Gobierno no ve”.

MESA REDONDA

A su vez, comerciantes de Mesa Redonda reclaman por su grave situación. No hay campaña de verano, compraron con cautela algo de mercadería escolar pensando vender el stock, pero ahora ni eso. Hay carteles con mensaje ‘Sr. Muñoz, proteja al comercio formal’.

“Estamos abandonados, desamparados. Somos más de 18 mil negocios formales, cerrados acatando, pero la Municipalidad de Lima no controla a los informales que mantienen tomadas las calles”, enfatizó Román Nazario, vicepresidente de la Cámara de Empresarios y Comerciantes de Mesa Redonda.





Recorrido de este lunes 08 de febrero por Mesa Redonda, jirón Paruro, jirón Ayacucho para conocer el estado de las calles respecto al comercio ambulatorio, (Fotos: Renzo Salazar /GEC)

ONLINE

Mejor proyección de campaña escolar tienen las plataformas y tiendas con comercio online.

Por ejemplo con Ripley, Falabella, Oechsle, Linio y otras, para atender demanda de computadoras, laptops, memorias USB, disco duro, cámara web, audífonos y otros.

El comercio electrónico sigue creciendo para varios rubros de negocios.

SEPA QUE:

*Gamarra similar a Mesa Redonda vendían 20 millones de soles al día, antes de la pandemia.

*Venta de libros escolares caería más de 50%, comparado a prepandemia.

