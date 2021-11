Peruano que se respeta. El año pasado ganó en el programa concurso ‘Yo soy kids 2020′ gracias a su magistral imitación de Manuel Donayre. Ahora, Dayron Aranguren Villena (13) no solo se dedica a la música y a sus estudios, también es locutor en una radio digital y sigue adelante en su intento por convertirse en un artista completo.

Dayron, ¿cuándo empezó a gustarte la música?

Desde muy chico, inició como un hobbie y ahora es una de mis pasiones. A los 10 años, mis padres me inscribieron en un taller de canto, tarareaba todo el día (risas). Una vez mi papá me grabó cantando y subió el video a las redes sociales, los buenos comentarios me ayudaron a decidirme por la música.

¿Por qué música criolla?

Mi taller era de música criolla, ahí conocí este género y a grandes intérpretes peruanos, como Manuel Donayre. Quedé encantado con su forma de interpretar y su técnica vocal.

¿Por eso lo imitaste en ‘Yo soy kids 2020′?

Sí, sentí que mi registro vocal se parecía mucho al de él. Entré a la competencia para probar, nunca imaginé llegar a los conciertos en vivo y, mucho menos, ganar. No fue un camino fácil, pero lo bueno es que tuve a mi familia apoyándome en todo momento.

Te quedó un bonito recuerdo de tu participación…

Claro (lo dice con mucho entusiasmo y una cálida sonrisa). Fue un sueño salir en la tele, que miles de personas vieran tu talento y te apoyen.

A los 10 años, sus padres lo inscribieron en un taller de canto. Fotos: Trome.

Ahora eres locutor, ¿cómo llegaste a la radio?

Luego de ganar el concurso, empecé a dar algunas entrevistas, ahí conocí la radio digital La Nueva Imagen. Ellos me dieron la oportunidad de hacer mi primera producción discográfica y luego se les ocurrió que yo condujera un programa junto a una compañera.

¿Qué pensaste de esa propuesta?

Me asusté al inicio porque soy tímido. Al final, acepté y desde entonces no he parado. Mi compañera se retiró y yo seguí con el programa. En el camino he ido aprendiendo más de la música criolla y de la locución. Además, he fortalecido mi confianza en mí mismo.

El año pasado ganó en el programa concurso ‘Yo soy kids' 2020. Fotos: Trome.

¿Cómo se llama tu programa?

‘Criollitos a media tarde’, se emite todos los domingos de 2 a 3 de la tarde.

Sé que tienes otros pasatiempos…

Me gusta el fútbol, el box y la ingeniería mecatrónica.

También estás en el colegio, ¿cómo te organizas?

Gracias a mis padres, ellos me enseñan cada día a llevar una vida ordenada y disciplinada.

Pronto grabarás un cover…

Estoy trabajando en ello, esta vez haré una balada. Es la canción ‘Ahora quién’ con la cual audicioné en ‘La voz kids 2021′. En unos días estará listo y lo podrán escuchar en mis redes sociales.

MÁS INFORMACIÓN:

Presentan formalmente moción de vacancia contra Pedro Castillo por incapacidad moral

Black Friday 2021: estas son las 7 ofertas más atractivas en Amazon en esta semana

Yonhy Lescano negó tener interés en ocupar algún cargo en el Gabinete de ministros