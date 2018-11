¡¡Con 5 mil premios en efectivo, la promoción ‘El Gato de la Fortuna’ es insuperable!! Tú puedes ser uno de los ganadores, así que participa.



Solo tienes que seguir juntando los cupones de la segunda cartilla, que publicaremos hasta este lunes 5 de noviembre. Y para que tengas más posibilidades de ganar, hoy ponemos en tus manos ¡seis!

Con ellos, solo tienes que llenar una columna de cinco casilleros y de forma automática te harás acreedor al monto que aparece en la parte superior.



TERCERA CARTILLA



Recuerda que la tercera cartilla sale este lunes 5 de noviembre y sus respectivas bolillas serán publicadas del martes 6 al lunes 12 de noviembre.

Pero si no te haces acreedor a ninguno de los premios, no te preocupes porque podrás participar en el sorteo de 100 vales de pavos de 8 kilos.



Para tentar suerte, solo tendrás que anotar tus datos personales en la parte posterior de tu cartilla no premiada y depositarla en las ánforas autorizadas