¡Este lunes reclama la cartilla de 'El Gato de la Fortuna' para que ganes platita!

La preferencia de nuestros lectores nos ha convertido en el diario de mayor venta en el Perú y para ellos lanzamos ‘Al cole con… El Gato de la Fortuna’, promoción que trae 5 mil premios en efectivo.



Mañana, lunes, reclama la primera cartilla del concurso y llénala con los cupones que saldrán del martes 22 al lunes 28 de enero.



Cada cartilla tiene diferentes grupos de figuras y llenando alguno de ellos, te llevas automáticamente el premio allí consignado. Reclama tu dinero llamando a ‘Aló Trome’ (311-6399), de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde.



MÁS DINERO



No olvides que el lunes 28 de enero y lunes 4 de febrero saldrán la segunda y tercera cartilla de esta fabulosa promoción. Y si por esas circunstancias del destino no lograras ganar premio alguno, no te preocupes, pues podrás participar en el sorteo de 30 gift cards de 500 soles cada una.



LOS PREMIOS



-15 premios de 5 mil soles

-30 premios de mil soles

-50 premios de 500 soles

-100 premios de 200 soles

-250 premios de 100 soles

-4 555 premios de 50 soles