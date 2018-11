‘El Gato de la Fortuna de Trome’ regala rico

¡5 mil premiazos en efectivo!Para que tengas más chances de ganar uno de los ¡¡5 mil premios en efectivo!!, El Gato de la Fortuna publica hoy cuatro bolillas, que deberás pegar en tu cartilla.



Si completas solo una columna de cinco casillas, de forma automática te llevarás la cantidad de dinero que aparece en la parte superior.

Puedes llenar todas las cartillas que quieras y, si ganas, para cobrar deberás llamar a Aló Trome (311-6399).



¡Con tantos premios, tus posibilidades de ganar son grandes!

Pero si pese a todo no te llevas nada, no te preocupes porque no te quedarás con las manos vacías, ya que podrás entrar al sorteo de 100 vales de pavos de 8 kilos.



Solo anota tus datos personales en la parte posterior de tu cartilla y depositarla en los lugares autorizados.