¡‘El Gato de la Fortuna de Trome’ trae 5 mil premios en efectivo!

‘El diario papá’ siempre piensa en sus lectores y ahora trae la nueva promoción ‘El Gato de la Fortuna Navideño’, que sorteará ¡¡5 mil premios en efectivo!!



Las cartillas se publicarán en tres días, y cada una deberá ser llenada con sus respectivos cupones: El 22 de octubre (los cupones salen del 23 al 29 de octubre), el 29 de octubre (con cupones del 30 de octubre al 5 de noviembre), y el 5 de noviembre (se completa con los cupones que salen del 6 al 12 de noviembre).

Para llevarte a casa uno de los 5 mil premios solo debes completar con los cupones una columna de tu cartilla y de forma automática te llevarás la cantidad que aparece consignada en la parte superior.

Para reclamar tu dinero, solo deberás llamar al ‘Aló Trome’ (311-6399).



¡100 VALES DE PAVOS!



Si no ganas uno de los premios, no te pongas triste, porque las cartillas no premiadas entrarán al sorteo de 100 vales de pavos de 8 kilos. Para participar, deberás anotar tus datos personales en la parte posterior y depositarla en los lugares autorizados.

AQUÍ LOS PREMIOS



- 15 premios de 5 mil soles

- 30 premios de mil soles

- 50 premios de 500 soles

- 100 premios de 200 soles

- 250 premios de 100 soles

- 4555 premios de 50 soles