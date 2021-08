POR: OSCAR TORRES

En medio de un ambiente sombrío y gris, el gabinete de Guido Bellido recibió la confianza del Congreso con los votos de Acción Popular y Alianza Para El Progreso de César Acuña. Pero continúa la incertidumbre política por el futuro económico y sanitario del Perú. Por tal motivo, Trome conversó con el congresista de Avanza País, general (r) José Williams, quien fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Operación Chavín de Huántar, considerada una de las más exitosas operaciones de rescate de la historia. Acá su versión de los hechos.

General Williams, votó en contra de darle la confianza al gabinete Bellido. ¿Se sintió frustrado por el resultado final?

De votar como quise, no. Frustrado sí de la presentación del ministro y de que no se hicieran los cambios que le pidió la población.

¿Qué cree que va a pasar ahora en el mediano plazo?

Es posible que cumplan lo que han ofrecido y hagan un buen gobierno o posiblemente se empoderen y vayan a querer ser autoritarios, porque lo pudimos ver en algún momento de su presentación luego de haber terminado todo y cuando ya estábamos listos para votar. Él se sintió empoderado, me refiero al primer ministro, y tomó una actitud más autoritaria o más de tener el control sobre las cosas.





GUIDO BELLIDO

¿El señor Guido Bellido es la persona idónea para ser el premier de la República?

No.

¿Por qué no?

Porque Bellido no está preparado, porque Bellido dentro de sí tiene conceptos muy propios relacionados al marxismo, al leninismo y eso no se transforma en poco tiempo. Él aparenta algo, es suave al hablar, pero cómo vamos a pensar que va a cambiar aquello que tiene de por vida. No lo va a cambiar. De a pocos lo va a ir sacando. Lo que va a suceder es que probablemente el Congreso y una oposición fuerte lo haga tener cuidado.

Ellos reclaman que las fuerzas tradicionales de la derecha los discriminan por ser provincianos, ¿qué tendría que decir?

No, eso no va para nada, lo repiten a cada rato, lo han dicho muchas veces y eso no es así. En el Congreso varias personas que son de provincias o hijos de provincianos también se los echan en cara y les dicen que eso solamente sirve para separar.

Usted lideró el Comando Chavín de Huántar que venció al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru en la toma de rehenes. ¿Qué siente al ver a ministros relacionados a organizaciones terroristas?

¡No puedo creerlo! Porque esa es una afrenta a las Fuerzas Armadas, a la Policía y a la población. Todos en el Perú luchamos contra Sendero Luminoso, entonces estos señores tienen de alguna forma una relación con el Movadef y Conare, o sea, son primos no tan lejanos de Sendero y eso frustra.

Diversos analistas aseguran que el presidente Castillo tuvo la intención de cambiar ministros, pero Vladimir Cerrón se lo impidió. ¿Cree en esa teoría?

De alguna forma algo ha tenido que suceder, puesto que leyó y había una vacilación, demoró mucho esta presentación, no era adecuada la persona, es probable que haya habido algo, pero también es cierto que ganó la parte del señor Bellido y de Cerrón.

José Williams afirma que si la economía no mejora, seguirá bajando la aprobación del profesor Pedro Castillo. (Fotos: Eduardo Cavero)





VLADIMIR CERRÓN

Se ha revelado que Cerrón es el poder en la sombra, el que manda. ¿Considera que es así?

Yo creo que Cerrón tiene buena parte del mando... no podemos irnos a un extremo, pero Cerrón tiene poder.

¿Piensa que algunos congresistas le dieron el voto de confianza al gabinete por temor a perder su curul?

No podría hablar por otros, pero sí puedo decirte que en la bancada Avanza País todos, desde un principio, estábamos convencidos de que tenían que darse cambios en el gabinete, que se diga públicamente que no van a seguir ninguna política marxista para efectos de dirigir el Estado y que aclaren también las cosas acerca de la Asamblea Constituyente.

¿Es de los que opina que hay un plan chavista-comunista en marcha y que durante la presentación en el Congreso utilizaron una falsa moderación?

Lo que hay en marcha es un plan de las personas que están en el poder ahora, me refiero a los dirigentes de Perú Libre, a los extremistas, porque son ellos los que están jaloneando la dirección en que van. Ellos tienen su proyecto, es marxista, leninista y maoísta, como es público, y su proyecto coincide o tiene puntos de encuentro con el socialismo venezolano y obviamente con el socialismo y comunismo cubano.

¿Cuál debe ser ahora el rol de las fuerzas opositoras en el Parlamento?

Cuidar la Constitución, el estado de derecho, asegurarse que no vaya a ser pasado por encima. Es llevar también una oposición no obstruccionista, ser consecuentes, pero sí ser firmes con los principios democráticos porque de lo contrario van a avanzar y avanzar y van a querer hacerlo rápido.

¿Cree que vamos camino a convertirnos en una Venezuela o Cuba?

No, no, no, tenemos la suficiente fuerza para evitarlo, para eso está el Congreso, la población, para eso están las calles, no, no, no. Eso va a ser difícil; sin embargo, debemos tener cuidado porque si nos descuidamos puede suceder. Tenemos que estar atentos a los nombramientos en el gobierno, a las políticas que se vayan a hacer, a las metas que ellos quieran conseguir, a los cambios que hagan en la burocracia del Estado. A todo se tiene que estar atentos.

Pedro Castillo y Vladimir Cerrón. (Foto: Twitter Vladimir Cerrón)

GUILLERMO BERMEJO

Ahora uno de sus colegas en el Congreso es Guillermo Bermejo, quien según testigos tuvo vínculos con Sendero Luminoso y está siendo procesado. ¿Cuál es su reflexión?

Así se han dado las cosas. No entiendo cómo puede estar de congresista, pero es una realidad. Sé que están enjuiciándolo y vamos a ver cómo termina ese proceso.

Ha sido general, ¿con el terrorismo se negocia?

No, no, no se negocia porque no van a cambiar. El terrorista no va a cambiar, pero quiero hacer una precisión que es importante: Yo no digo ni diré que los congresistas o la gente de Perú Libre son terroristas. Yo lo que digo es que son del socialismo extremo, del comunismo extremista y que dentro de todos ellos hay algunos líderes que lo son más, pero también hay personas que están en la izquierda que no son del extremo de algunos líderes.

También fue comandante general del Ejército, ¿qué rol deben cumplir las Fuerzas Armadas en esta coyuntura?

El que la Constitución les da: Defender la independencia, la soberanía y la integridad territorial, colaborar en el desarrollo, estar atentos a lo que esté sucediendo. No tienen participación en la política, no corresponde, pero sí son vigilantes de lo que está sucediendo y vigilantes de la Constitución.

General William dijo 'no entender cómo Guillermo Bermejo es congresista'. (Foto: Andrés Paredes/Grupo El Comercio)

EL DÓLAR

El dólar sigue alto y los alimentos están subiendo, ¿qué es lo que nos espera?

Si esto sigue yendo por esa ruta lo que va a suceder es que el presidente va a perder más aprobación de la que ya está perdiendo en este poco tiempo y lo siguiente es que las personas pobres que votaron por él van a comenzar a perjudicarse. Entonces el presidente tiene que deslindar de todo aquello que le crea problemas, como esa orientación, me refiero socialista, que causa temor a la inversión y preocupa a la población.

Con el traslado de Montesinos al penal de Ancón también llevarían a Abimael y a otros líderes terroristas. ¿Qué hay detrás de todo esto?

Es cierto que la Marina de Guerra hace ya un buen tiempo no desea que estén los presos en ese lugar, porque no corresponde, pero todavía esto se vencía a fin de año, en enero que viene. Lo que llama la atención es que estos cambios se están haciendo muy rápido. Entonces, hasta dónde sé no tienen construido ese pabellón de alta seguridad donde los presos iban directamente a ese lugar. Ahora escuché que hay un presupuesto, creo de 20 millones, que está a punto de salir para construir y también he leído que están acondicionando un lugar y que es de lo mejor. Esperemos que sea así...

¿La democracia está amenazada en el Perú?

... Y se va a acentuar si es que el gobierno no deslinda de algunos peligros que no le va a hacer que funcione bien. Me refiero a las políticas que pudieran hacer que no haya forma de que la economía mejore, entonces ahí podríamos decir que la democracia está ya en riesgo y podría peligrar.

Gracias General Williams. Dios ayude a nuestro país y ojalá no paremos de crecer, generar empleo y combatamos con propiedad la pandemia…

Gracias Óscar por la invitación, hasta pronto.

