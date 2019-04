George Forsyth: Amenazan de muerte a alcalde de La Victoria y fiscal suelta a sicarios

¡Increíble! El alcalde de La Victoria, George Forsyth , confirmó que ha recibido graves amenazas de mafias, luego del desalojo de ambulantes en las calles de su distrito. Agregó que habría sicarios trujillanos tras sus pasos y, para colmo, el Ministerio Público ha liberado a 8 integrantes de una organización criminal.



En una entrevista con el programa ‘Panorama’, el burgomaestre victoriano denunció que la fiscal Claudia Gutiérrez Aragón, quien ha solicitado licencia, habría considerado necesario otras diligencias complementarias en vez de acusar a los sicarios. Ante eso, el Ministerio Público anunció que la Sexta Fiscalía Provincial Penal de Lima dispuso ampliar por 30 días las investigaciones, por presuntos delitos de extorsión y banda criminal.

“Han soltado a ocho delincuentes, han soltado una mafia que obviamente van a estar con la sangre entre los dientes de quién los ha acusado, de quién ha declarado. Esos van a tomar venganza”, dijo George Forsyth, quien mostró su indignación ante estos hechos.

‘CONTRA LA PARED’

Cuando le preguntaron qué sentía, respondió que “miedo no, pero preocupación sí”. “Estar en un restaurante y sentir como que comes contra la pared… Hasta me han dado clases de cómo actuar (en situación de emergencia). Mi vida ha cambiado, pero no nos van a ganar. Tenemos que extirpar este cáncer (de la mafia) de La Victoria”.



George Forsyth también había denunciado, vía Twitter, la llegada de dos sicarios del norte por las intervenciones realizadas en el Mercado de Frutas.



Sin embargo, el Ministerio del Interior comunicó que la Policía Nacional no ha encontrado “ningún indicio razonable” que indique eso.



En las redes sociales se hicieron tendencia las amenazas contra George Forsyth, a quien expresaron su solidaridad y respaldo.