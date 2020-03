POR: OSCAR TORRES

Figura entre los políticos de mayor simpatía para ganar las elecciones presidenciales del próximo año y llegar a Palacio de Gobierno. Trome, más allá de indagar sobre qué está sucediendo en La Victoria con su alcalde, conversó con George Forsyth para conocer lo que piensa sobre la coyuntura política.

Alcalde Forsyth, ¿qué es lo más difícil que le ha tocado vivir durante el tiempo que está al mando de la Alcaldía de La Victoria?

Hemos vivido de todo. Temas personales, amenazas de muerte, pero eso no ha sido lo más difícil. Lo más difícil es que me he comprometido con muchas cosas y encuentras una pared. Esa pared se llama el Estado, el Gobierno, la burocracia.

La Victoria es un distrito con bastante violencia e informalidad. ¿Se puede llegar a ordenar realmente?

Por supuesto que sí.

¿Cuántas mafias operan en este distrito, según los informes que tiene usted?

Son muchísimas, solo en Gamarra hay 52 cuadras, cada cuadra tiene su mafia, tienes el Mercado de Frutas, tienes el Minorista, tienes el transporte, tienes los repuestos. Es un distrito hermoso, pero complejo.

George Forsyth brindó una entrevistas exclusiva para Trome.

Venezolanos

La vez pasada lo acusaron de xenofobia por pedir que se larguen los venezolanos. ¿Realmente dijo eso?

No. Yo lo que dije es que no importa que sea venezolano, chino, ruso, alemán o peruano, acá se va a venir a respetar a La Victoria y el que no, obviamente, tiene que asumir las consecuencias y si es extranjero, ahí sí en ese caso se tiene que largar.

A propósito, ¿es verdad que también los venezolanos están lotizando las calles y cobrando cupos a los ambulantes?

Llegó la mafia venezolana y lo advertí antes del operativo de Gamarra, que ya 25% de la mafia de Gamarra era extranjera. Querían hacer el cementerio acá en La Victoria y por eso teníamos que actuar rápido y ahora los peruanos han entendido muy bien este ordenamiento, recuperar el espacio público. Los peruanos ya saben que lo vamos a recuperar, pero sí, los venezolanos son los violentos.

¿Lo siguen amenazando de muerte?

Sí, es constante.

¿Todo el día usa chaleco antibalas?

Cada vez que estoy en las zonas, digamos, problemáticas.

Alcalde de La Victoria se ve obligado a usar chaleco antibalas, en las zonas problemáricas. (Foto: José Rojas/GEC)

¿Cuántas personas lo cuidan?

Alrededor de siete.

Sus críticos dicen que se ha centralizado solo en Gamarra, pero los alrededores del emporio comercial son un mar de basura. ¿Qué tiene que decir?

Es bastante sencillo. Podemos ver el mapa. Gamarra está rodeado de las vías Metropolitanas que están dentro de Huánuco, Parinacochas, Aviación, Bausate y Meza, 28 de Julio y México, que son de competencias de Lima Metropolitana. Todavía así las tenemos limpias. ¿Y por qué solo hablan de Gamarra? Todo el Perú va a Gamarra, entonces, todos ven el cambio en Gamarra, pero no van al Mercado de Frutas, no van al Pino, no van al Cosme, Santa Catalina, Balconcillo, La Victoria antigua, donde hemos hecho los cambios también.

¿Por qué no se nota más su labor a nivel de todo el distrito?

Hemos logrado más cosas de lo que esperábamos, pero todavía así es insuficiente. Hemos cumplido 100 años el 2 de febrero. Hemos estado abandonados por el Gobierno Central, por Lima Metropolitana, por todo el mundo, entonces, acá no hay una varita mágica. Acá lo que hay es trabajo y con esfuerzo y sacrificio vamos a lograrlo, pero esto no es de la noche a la mañana.





PALACIO DE GOBIERNO

Las encuestas lo siguen poniendo como presidenciable, diga la verdad, ¿se va a lanzar o no el 2021?

(Sonríe) Esa es la pregunta que todos quisieran saber. Me vienen buscando, sí, diferentes partidos, diferentes agrupaciones…

Por la gran lectoría de Trome, todos se van a enterar si va a postular…

Les agradezco a todos estas encuestas. Es un premio al trabajador público que muchas veces es mal visto, hay pocas formas de compensarlo, entonces ese es el porcentaje de todo un equipo que se lo ha ganado a pulso.

Entonces, esta vez no ha dicho que no…

No digo que no. El tema es sencillo, estoy bastante concentrado en La Victoria, hay un gran compromiso y estoy seguro de que lo vamos a cambiar.

Forsyth afirmó que todos los extranjeros que vengan a delinquir al país, deben largarse sean de la nacionalidad que sean. (Foto: José Rojas/GEC)

Fue muy crítico del Congreso dominado por el ‘fujiaprismo’. ¿Ahora qué opina de este nuevo Parlamento?

Yo creo que tiene una gran oportunidad. Tiene un año y medio para tomar decisiones que quizás otro Congreso, por el largo tiempo que va a tener o por intereses, reelecciones, no lo haría, entonces, ellos sí tienen la oportunidad de hacer cambios reales...

Urresti

¿Por qué cree que Urresti fue el más votado?

Porque, obviamente, se enfrenta también a diferentes cosas. Ha estado en temas de seguridad ciudadana, que es el problema número uno.

A usted también lo han calificado cómo ‘caviar’, ¿se siente así?

Ni siquiera me gusta el caviar. No lo como (sonríe).

¿Cómo se definiría políticamente?

Es que tengo otra mentalidad. Soy de otra generación. Hay temas que se arreglan en una forma de pensar más de izquierda y otras de derecha. En un país multicultural geográficamente tan complicado (costa, sierra y selva), cómo vas a ver un problema con solo un ojo. Hay todo un universo que no estás viendo.

¿Salvador del Solar le simpatiza?

La disolución del Congreso lo ha puesto en una posición importante, sea quien sea el siguiente presidente tiene que hacer cambios radicales para cambiar el destino del país.

Cada vez hay más críticos del presidente Vizcarra porque no resuelve la inseguridad ciudadana, ni mejora la economía del país. ¿Cuál es su posición?

Él heredó una ‘papa muy caliente’ en un Gobierno que definitivamente era ingobernable. El Congreso ponía todas las trabas. Seguramente hemos perdido unos cinco años terribles. Le tocó algo difícil. Hizo una disolución del Congreso, ha tratado, pero, obviamente, si los peruanos no nos unimos, esto no se va a solucionar.

¿Los militares deben salir a las calles a apoyar a la Policía Nacional?

Los militares tienen ciertas funciones que deben cumplir. Hay ciertas cosas que los militares sí podrían hacer, por ejemplo, vigilar todas nuestras fronteras y que la Policía se dedique a lo que es experta, a la seguridad ciudadana.





El alcalde Forsyth afirma que se siente orgulloso al glorioso Ejército del Perú. (Foto: GEC)

‘SOY TENIENTE’

Pero poca gente sabe que usted es militar, es teniente…

Sí, así es, soy teniente del Ejército, de Caballería. Muy orgulloso de pertenecer al glorioso Ejército, a las Fuerzas Armadas. Y a la Policía todo mi agradecimiento por su invalorable apoyo a mi gestión en la alcaldía. Un gran problema del Perú es la falta de respeto que vemos constantemente hacia nuestros agentes del orden. Pedimos seguridad, pero no respetamos a nuestra propia Policía Nacional.

¿Es verdad que como militar va a viajar a Tacna?

A partir de la otra semana y no descuidaré a mi distrito. Yo creo que todos los peruanos que tenemos algún tiempo debemos de apoyar a nuestros hermanos del sur, no solo escribiendo en el Twitter: ‘Oye, apoyen, por favor’, sino ir, ver lo que está pasando y ayudar. Por eso es que el Ejército también me está enviando al sur para, ahí mismo, con mis manos y pies, tratar de ayudar a las personas.





ANTAURO

Antauro Humala dice que fusilaría a los corruptos, ¿qué piensa?

Eso no se puede hacer (sonríe).

Dos alcaldes de Lima, Susana Villarán y Luis Castañeda Lossio, están presos, ¿qué opina?

Es bastante difícil. Los temas de casi todos los presidentes. Muchas veces me decían: ‘Oye, postula a la Presidencia’. Yo les digo: ‘Oye, qué te he hecho’. Porque los presidentes están presos, se han suicidado o se han fugado, entonces, la nueva generación tenemos que afrontar esta responsabilidad. Obviamente, no borrón, porque siempre es importante recordar, pero la nueva generación que ponga el pecho y asuma.

¿Ha recibido propuestas de dinero para favorecer a algunas empresas en licenciamientos?

Me han ofrecido y esto lo he hecho público, entrando nomás, en enero del año pasado, me dijeron que tenga una reunión para conversar con ciertas personas y ¿qué pasó?, automáticamente le di de baja al contrato que habían obtenido.

¿Cómo se cuida para no ensuciarse las manos con dinero corrupto?

Es un tema de familia y tenemos inteligencia acá dentro de la municipalidad, ya que sabemos que ha sido la más corrupta y acá seguimos trabajando y limpiando gente. Por eso trabajamos tan de la mano con la Fiscalía para que nos informe exactamente qué es lo que viene pasando, porque acá hay gente estable, trabajadores antiguos que son gente muy buena, pero siempre van a haber pequeños puntos y ahí tienes que eliminar constantemente.

¿Respalda la labor que vienen cumpliendo los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez?

Sí, por supuesto. Yo creo que tenemos que limpiar el país. Dar un mensaje bastante importante y creo que lo están haciendo.

¿Cuándo se van a ver resultados más concretos de su gestión?

Lo que yo no soy es un mentiroso. Y yo lo dije: ‘Cuatro años ni siquiera van a alcanzar para que cambie el distrito’. Lo que nosotros estamos haciendo es zanjando una línea. Antes La Victoria te trataba así y ahora hay este nuevo cambio. Yo estoy seguro de que el siguiente va a tener la cancha libre para ya desarrollar La Victoria a su máximo esplendor. Ya los resultados se van viendo. Hemos logrado, incluso, más de lo que esperábamos, pero en La Victoria sigue siendo poco, es un distrito complicado.

CÓNOCELO MÁS

Es aliancista de corazón, si fuera entrenador ¿qué haría con Jean Deza?

Probablemente ya lo tendría que separar.

¿Alguna vez vivió una situación similar a la de Julio Guzmán, que tuvo que salir corriendo de un departamento?

No.

¿Sigue jugando sus pichanguitas?

Por supuesto que sí.

Vanessa Terkes le hizo serias denuncias por maltrato psicológico, ¿mintió la actriz que fue su pareja?

Ese es un tema judicial y por la transparencia del juicio no puedo hablar del tema.

¿Está con novia?

No.

¿Está soltero?

Sí.

¿Le siguen diciendo ‘Ken’ en las calles?

Sí, es una ‘chapa’ que me pusieron ustedes, ¿no? (sonríe). Ustedes me fregaron. Hasta ahora lo recuerdo, 2004 o 2005, me fregaron con esa ‘chapa’, bien fregado, ya pues, ya la asumí, ya la asumí (risas).

¿Le teme a la muerte?

No.

¿Quién es George Forsyth?

Soy el chico que llegó a Alianza Lima, llegó a este hermoso distrito, que le dieron calle, le dieron salsa, le dieron ese criollismo. Hijo de unos padres espectaculares. Como cualquier ciudadano de a pie, de la calle, que simplemente dijo: ‘Si yo algún día llego a estar ahí, voy a hacer esos cambios’. Y tengo que cumplir con esa promesa.

Muchas gracias y ojalá no estemos en camino de dar un salto al vacío el próximo año…

Muchas gracias a ti.