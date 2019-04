Revelan que George Forsyth nació en Venezuela ¿ya no podrá ser candidato presidencial?

George Forsyth es el favorito del último sondeo de Datum divulgado por Perú21, en el que los peruanos eligieron a su candidato para las próximas elecciones presidenciales 2021. Con 45% de preferencia, el alcalde de La Victoria prepara su carrera hacia el sillón presidencial, aunque un detalle podría traerse abajo sus aspiraciones.

En el programa de Milagros Leiva, la periodista le consultó a la psicóloga social Patricia Gamarra quién era su favorito para las presidenciales del 2021. En la encuesta realizada por ATV Noticias, George Forsyth salía triunfador con 69% delante de Jorge Muñoz (18%) y Salvador del Solar (13%).

"Yo he leído que Forsyth, derrepente me equivoco, pero que Forsyth no podía postular porque no había nacido en el Perú. No sé si eso es cierto", dijo Patricia Gamarra generando la sorpresa de Milagros Leiva.

"Es peruano, pero nació en Venezuela. Eso me escribieron una vez y busqué en Google y efectivamente, la ley dice que hay que nacer", agregó Patricia Gamarra.

Tal y como indicó la psicóloga, en Google figura que George Forsyth nació en Caracas, Venezuela, el 20 de junio de 1982, detalle que podría sacarlo de la carrera presidencial.

Sin embargo, pasados unos minutos Milagros Leiva aclaró que George Forsyth nació en Caracas porque su padre era diplomático. La periodista aseguró que el actual alcalde de La Victoria no fue inscrito en Venezuela, sino en la embajada peruana. "Los hijos de diplomáticos peruanos, son peruanos", detalló.