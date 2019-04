George Forsyth ante amenazas: "Sabemos que hay millones de soles en juego, pero las mafias no nos van a ganar"

Es uno de los preferidos en las encuestas para presidente del Perú, pero el alcalde deLa Victoria, George Forsyth, asegura que por el momento está enfocado en derrotar a las bandas criminales de cobros de cupos de su distrito.



“Sabemos que hay millones (de soles) en juego, pero las mafias no nos van a ganar”, manifestó, antes de señalar que las amenazas en su contra ahora son más constantes y agresivas.



George Forsyth lidera la lista de posibles candidatos a la Presidencia en el 2021, según la última encuesta de Datum Internacional. Consultado al respecto, respondió: “Por ahora una candidatura presidencial no se encuentra en mis planes. Tenemos una tarea titánica en La Victoria y vamos a solucionar sus problemas”.



PONE EL PECHO

A pesar de que su vida está en peligro, afirmó que ‘no se puede permitir que la delincuencia avance’ y que por eso son autoridades, ‘para poner el pecho’.



Días atrás, George Forsyth, quien camina hasta con siete guardaespaldas, agradeció a sus colegas alcaldes que lo apoyan en su trabajo contra los extorsionadores (cobros de cupo) y otros delincuentes.



Una de las primeras acciones de George Forsyth como alcalde fue enfrentarse a las mafias que se habían enquistado en el emporio comercial de Gamarra. Hoy el citado lugar se encuentra libre de ambulantes.



SEPA QUE...



*En el Reniec se da a conocer que George Forsyth nació en Caracas (Venezuela).



*Para algunos expertos, esto podría ser un impedimento para postular a la Presidencia.



*Otros afirman que no habría problemas, pues es hijo de peruano (Harold Forsyth).