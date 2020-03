El alcalde de La Victoria, George Forsyth, se sumó a la lista de personas que mostró su rechazo a la sanción que le será impuesta al capitán del Ejército Christian Cueva por golpear a un sujeto que no cumplió la cuarentena, en una peligrosa zona de la región Piura.

En medio del debate entre las personas que criticaron al capitán por un supuesto abuso de autoridad y quienes respaldaron al oficial castrense, George Forsyth ‘levantó la mano’ para apoyar al capitán Cueva.

Por ello utilizó sus cuentas en las redes sociales para mostrar su apoyo al capitán del Ejército: “El Peru no va a salir adelante a no ser que se respete a la autoridad! Policía y Ejército tienen mi apoyo total! El Peru nos necesita aunque no seamos retribuidos”, escribió Forsyth en su Instagram.

El alcalde de La Victoria recordó con tristeza la muerte del soldado Ronald Mamani, en Puno. “Sé que como oficial de reserva me voy a ganar problemas en mi institucion, pero voy a decir lo que otros no pueden. Hoy tenemos que darle de baja a un hermano por la oponion publica, pero ayer que mataron a uno de los nuestros tenemos que agachar la cabeza”, expresó.

Recordemos que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas envió un comunicado indicando que el oficial Christian Cueva fue separado del servicio y que tomarán las sanciones administrativas y legales por esta situación.

VIDEO DEL CAPITÁN CUEVA Y EL INTERVENIDO

Militar cachetea a joven que no respetó toque de queda en Piura

Así como George Forsyth, otras autoridades como el congresista Daniel Urresti y el alcalde de Piura, Juan Jo Díaz Dios rechazaron la sanción que recibirá el oficial.

El incidente entre el capitán EP Christian Cueva y el sujeto que no respetó el toque de queda ocurrió en el distrito de Bellavista, en la ciudad de Sullana, de la región Piura.