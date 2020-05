Por: Oscar Torres

Hoy, según la reciente encuesta de Ipsos, es el favorito para ganar las elecciones generales y ser el nuevo presidente de la República en el 2021. George Forsyth, alcalde de La Victoria, está muy activo durante la pandemia del coronavirus. Por tal motivo, Trome lo buscó para conocer sus puntos de vista en esta coyuntura.

Alcalde, estamos viviendo una terrible pandemia. ¿Está de acuerdo en que se haya ampliado la cuarentena hasta el 30 de junio?

Es una decisión muy dura y difícil que ha tomado el presidente. Muchos me preguntaban si debería alargarse eso o no. No tengo los datos que tiene el Estado para tomar esa decisión. Lo que me queda claro es que las decisiones se toman primero por la salud de todo el país. La vida no te la devuelve nadie.

Analistas e incluso medios extranjeros aseguran que la estrategia del gobierno para frenar el Covid-19 ha fracasado rotundamente. ¿Piensa lo mismo?

Viendo simplemente los números la situación está muy mala, pero eso es un poco nuestra idiosincrasia. El Estado hace un gran esfuerzo, pero nosotros mismos, ya sea por la informalidad, por cómo somos, no hemos podido acatar al 100%. Parte de culpa es propia y otra parte de culpa, si bien el Estado sí tomó decisiones, no se trata de simplemente dar cuarentena, sino de atacar el punto de los mercados. Se hicieron tarde algunas cosas. Ahora se están haciendo. Más vale tarde que nunca.

El hecho real es que tenemos los hospitales colapsados y la economía yéndose a pique. ¿Cómo ve el panorama?

Realmente difícil. Yo estoy en la calle, pues, todo el día. Estoy viendo la necesidad de la gente. Tú le pides a la gente quédate en casa, pero si volteo y mi hijo está que se muere de hambre, ¿cómo me vas a pedir eso? El Estado está apoyando con las canastas y diferentes cosas, pero falta más.

El alcalde George Forsyth estuvo presente durante el reparto que se hizo casa por casa. (Foto: MLV)

Su distrito La Victoria, con La Parada y el Mercado de Frutas, resume un poco la realidad de la capital. ¿Qué es lo más difícil?

Lo más difícil es que todas las autoridades realmente se unan para trabajar porque comprenderán que hay problemas que nos involucran a todos. No simplemente tener la mentalidad de ‘que el alcalde de ahí va a salvar el problema’. En una pandemia las medidas que se tomen, por ejemplo, en el Mercado Mayorista que abastece a todo el Perú y Lima no es una decisión simplemente de un alcalde. Es una decisión que va más allá, es de alcance nacional. Ya hay soluciones para el Mercado de Frutas que está trabajando y futuras soluciones para La Parada.

‘ACÁ TODO SE FREGÓ’

Si hipotéticamente lo hubiera agarrado la pandemia a usted como presidente, ¿que medida radical habría tomado?

Creo que el gobierno empezó muy bien. Siempre hay críticas, pero constructivas. A la semana que inició el ‘Estado de emergencia’, (hubiera) parado literalmente en La Parada, ustedes han sido testigos, dije: ‘Este va a ser el foco de infección más contagioso de todo el Perú’. Dos meses después lo es. No necesitaba ser genio. Solo bastaba con mirar a la derecha y a la izquierda, y ves el descontrol total y dices: ‘Acá esto se fregó’.

Era obvio, ¿no?

Dictaminas cuarentena pero trabajas en solucionar los problemas. No es simplemente estar encerrado y el virus mágicamente se va a ir. Pedimos hacer la cuarentena y lo primero y más importante es ordenar nuestros mercados. Recordemos que esta pandemia nació en un mercado y estos son el primer foco de infección para contraer este virus. Esto es una pandemia que si no te obliga a ordenar tus mercados no hay fuerza en el planeta que lo haga. Qué puede ser peor que una pandemia, ¡que venga un asteroide! Ahora lo están haciendo, lo felicito, pero tarde.

Lo vemos en las mañanas recorriendo las calles. ¿Qué le dice la gente?

Se escucha de todo. La gran mayoría apoya. Muchos creen que somos duros y no es porque queremos. Créanme que todas las medidas que imponemos son conversadas antes. Yo le pido a la gente: ‘Por favor, anda a tu puesto. No tienes, yo te doy la facilidad, te doy el puesto gratis hasta 6 meses’. Les pedimos, pero al final muchos no lo hacen y necesitan que venga la autoridad.

Gran parte de la población dice que si no sale a trabajar no tiene para alimentar a sus hijos. Como político, ¿cuál es su reflexión?

Eso es una realidad. El Perú ha fallado en tantas cosas durante tantos años. Recibimos gestiones pues, o sea, el Estado es disfuncional y le pedimos que se lave las manos al que no tiene ni agua. Muchos de los problemas son por la informalidad. Que el bono le llegue a tal gente, que la AFP, pero la gente no tiene ni siquiera AFP. Entonces el Estado ha fallado y es una oportunidad para reflexionar y que el Estado llegue realmente a la gente.

Gamarra es el pulmón de los emprendedores y siguen parados. ¿Qué se va a hacer al respecto?

Mire, Gamarra tiene la capacidad de abastecer a todo el Perú con los famosos Equipos de Protección Personal (EPP) y no estar dependiendo de que se puedan importar o si Estados Unidos va a embargar la mercadería, que si los doctores no tienen estos días para trabajar y se contagian. Definitivamente, el Perú se puede sostener solo. Más bien, a nosotros nos da para satisfacer el mercado local y para exportar. Entonces, así como funcionan los mercados con su distanciamiento y todas sus medidas, también los talleres deben funcionar de una vez y dar mascarillas y EPP a precios reales y que no vengan del exterior a asaltarnos a los peruanos.

El alcalde estuvo en una operación de control de tránsito a la altura del emporio comercial de Gamarra. (Foto: Alessandro Currarino/GEC)

¿Se ha hecho la prueba de descarte del Covid-19?

Yo estoy agendado para que este martes me hagan la prueba.

El doctor Maguiña me dijo la semana pasada: ‘Pongan un militar en cada combi y Metropolitano’. ¿Qué piensa?

Soy integrante del Ejército y la disciplina y la formación es muy importante. Yo sí creo que hace mucha falta la disciplina y el patriotismo, con eso quizás estaríamos mejor. El Ejército y las Fuerzas Armadas en general están haciendo un excelente trabajo y si pudiésemos poner un militar en cada combi créeme que esto se acaba rapidito…

¿Sigue soltero?

Sí.

¿Con Alejandra Baigorria son solo amigos o puede haber algo más?

Es una muchacha trabajadora, chamba, humilde, que es lo que obviamente me gusta mucho de las personas. Ella misma carga sus sacos en Gamarra, la he visto personalmente. Aparte es guapísima, entonces ¿cómo no podría pasar algo? Por supuesto que podría pasar algo más. Le tengo mucho respeto.

RUMBO A LA PRESIDENCIA

Según Ipsos, está liderando las encuestas para presidente el 2021. ¿Qué opina?

Es bueno que a uno lo consideren, pero sería engañarme a mí mismo pensar que este porcentaje es mío. George Forsyth y el ego hasta el techo. No es así. Esto se ha logrado con el esfuerzo de todo mi equipo de la municipalidad con el apoyo de la Policía Nacional, el Ejército, que están desde el primer día y en toda la gestión. Este porcentaje los representa a todos ellos.

La vez pasada no negó que iba a postular, ¿puede confirmar ahora que lo va a hacer?

Me encantaría darte esa respuesta. Actualmente no estoy pensando en ello, sabes lo que es La Victoria, es un resumen de todo el país en un distrito. Es el distrito más hermoso, pero es un dolor de cabeza. Estoy tan concentrado en ello que no he hecho ese análisis aún.

Usted aclaró que no es caviar, ¿cómo se define políticamente?

Es una buena pregunta, pero no me gusta en el sentido de que me tengo que definir porque eso me encasilla en algo y por qué me voy a encasillar en un país tan multicultural, con tantas diferencias. Prefiero mantener la mente abierta.

¿Quién es su principal asesor?

Mi mamá (risas). Muchos no lo creen, pero es mi mamá quien me dice: ‘Haz las cosas bien hijo. Hazlo con corazón y todo va a salir bueno’.

Muchas gracias y ojalá podamos recuperarnos de este duro golpe...

Muchas gracias a ti.