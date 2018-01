George Forsyth y Vanessa Terkes: ¿ qué dijo Claudia Ramírez sobre su romance? [VIDEO y FOTOS]

La ‘colocha’ Claudia Ramírez le desea lo mejor a George Forsyth ahora que se comprometió con la actriz Vanessa Terkes y planean casarse en setiembre de este año.



“ Estoy muy feliz por él porque sé que hace rato tenía ganas de casarse. Me alegra que haya encontrado a la persona que llena sus expectativas”, expresó Claudia Ramírez.



¿Ustedes terminaron muy bien la relación?

A pesar de todo lo que puedan decir, George ha sido una persona importante en mi vida y ahí te das cuenta de que fue un amor de corazón. Le deseo lo mejor, que le vaya bien porque es un gran ser humano y, si no estamos (juntos), yo lo quiero ver con una buena persona, igual que él a mí.



¿Vanessa y tú se conocen?

Con Vanessa trabajé en ‘Titanes’, era la conductora y era la que mejor me caía, se nota que es una chica con buena energía. Ojalá que les funcione, que sea un amor de verdad porque se lo merece.



¿También estás enamorada?

Sí, estoy con Diego (Gemínez), somos novios. Después del ampay que salió (de ambos), dejamos de hablar un mes. Me mandó flores varias veces, hasta que un día decidí escucharlo y la verdad, estoy feliz.



¿Qué es lo que más te gusta de Diego?

Me hace reír todo el día. Nunca peleamos, me cuenta todo y yo a él.

Video: El baile de Forsyth

ISMAEL, EL CUPIDO

Por su lado, Ismael La Rosa, conductor de ‘El Dorado’, felicitó a la pareja.



“Les deseo todo el amor del mundo porque la verdad, son tal para cual. En el programa se divertían mucho, se percibía la ‘química’ entre ellos. Lo más gracioso es que uno era el capitán de los ‘Sinchis’ y el otro, de los ‘Urcos’. Voy a traer mi arco y la flecha, en verdad los dos son lindos”, precisó.