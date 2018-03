GFK: 82% desaprueba al Congreso de la República y 49% pide nuevas elecciones [VIDEO y FOTOS]

"Que se vayan todos" es el pedido de usuarios de redes sociales tras la crisis que afronta el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Esto se refleja en los resultados de la última encuesta de GFK.



Los resultados de la encuesta realizada por GFK demuestran que la población no está contenta con su clase política dirigente. El 82% desaprueba la gestión del Congreso de la República y el 49% pide que se realicen nuevas elecciones.



Además, el 64% de encuestados no tiene fe en el Congreso y consideran que los legisladores continuarán con una actitud obstruccionista. Los consultados creen que este Pleno no permitirá gobernar a Martín Vizcarra.



Los que también vieron afectados su aprobación fueron los hermanos Fujimori, Kenji y Keiko. La aprobación del menor de los Fujimori descendió en un 13%, mientras que su hermana perdió un 3%.



Pedro Pablo Kuczynsk i anunció al Perú su renuncia constitucional a la Presidencia del país debido al "clima de ingobernabilidad" y que "no permite avanzar". PPK decidió dimitir al cargo de máximo representante de los peruanos tras el escándalo protagonizado por los 'Kenjivideos' que se dieron a conocer la tarde del martes.





PPK renunció a la Presidencia de la República. (Video: Canal N)