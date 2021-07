El Perú disputará mañana un partido para ubicarse entre los tres mejores de la Copa América. Los hinchas peruanos están dando todo su respaldo a nuestra selección, que enfrentará a Colombia, y quieren gritar goles como el ‘lapagol’, ver el tiki taka del juego bonito y dar ¡mucho chocolate!

El aliento de la hinchada blanquirroja se está expresando de diversas formas, y entre ellas está la de un master chef que sorprende con el chocolate convirtiéndolo en arte.

“Hemos utilizado 30 kilos de chocolate para esta escultura de 85 centímetros de alto y 50 de ancho. Es una versión caricatura de Gianluca Lapadula, con rasgos exagerados, en cuclillas, vistiendo el uniforme de la selección, cogiendo la bandera del Perú y gritando el gol que presagiamos vendrá este viernes, con bastante chocolate”, dijo a Trome el chef pastelero Juan Carlos López, director de la escuela El Dulce hecho Arte.

López contó que tomó tres días elaborar esta escultura, con apoyo de dos de jóvenes estudiantes de su escuela: Alexandra Anchelía y Kiara López.

Chef Juan Carlos y su equipo elaboran escultura de chocolate de Gianluca Lapadula con uniforme de la selección y gritando goooool. (Trome / César Campos / Isabel Medina)

CON LA ‘9′ Y HASTA CON PROTECTOR POR NARIZ ROTA

“Tiene una estructura de metal revestida en papel aluminio para la estabilidad de la escultura porque es grande y la composición es de chocolate líquido para obtener textura de arcilla y poder moldear el grito de gol, inclusive los músculos marcados de sus bíceps y piernas y el copetito de su cabello. Después, el mismo chocolate pero con glucosa para poder pintarle la camiseta del 9, el short y el protector que lleva ahora para cuidar su tabique, porque él hasta con nariz rota juega, es un gladiador, un guerrero”, afirmó.

El mensaje de Lapadula tras la derrota ante Brasil: “Me siento orgulloso de ser parte de esta selección” https://t.co/iPxqv3PaKf — Diario Trome (@tromepe) July 6, 2021

PIEZA ARTÍSTICA, NO SE DERRITE

La insignia y número de la camiseta la realizaron con una preparación de azúcar que se adhiere más directo a la pieza. Para el brillo de la escultura utiliizaron colorantes en polvo nacarados.

El chef añadió que les entusiasmó trabajar a Lapadula como un homenaje de la hinchada porque “se ha integrado bien al equipo, nunca da por perdida una pelota, le pone punche y corazón. Se ha visto que es luchador, y eso es algo que nos caracteriza a los peruanos”.

Y decidió elaborar la pieza artística en chocolate por la vigencia que ha cobrado este término dentro de la selección peruana y toda la hinchada. “Ojalá podamos darle esta pieza artística, que no se come, es maciza y duradera, no se derrite”, aseguró. (Isabel Medina)

Chef Juan Carlos y su equipo elaboran escultura de chocolate de Gianluca Lapadula con uniforme de la selección y gritando goooool. (Trome / César Campos)

Chef Juan Carlos y su equipo elaboran escultura de chocolate de Gianluca Lapadula con uniforme de la selección y gritando goooool. (Trome / César Campos)

SEPA QUE:

*La escuela El Dulce hecho Arte, en estos tiempos de pandemia, se adaptó a las nuevas exigencias y está dando clases virtuales.

*Puede ubicarlo en redes sociales como Facebook e Instagram como El Dulce Hecho Arte.

Chef Juan Carlos y su equipo elaboran escultura de chocolate de Gianluca Lapadula con uniforme de la selección y gritando goooool. (Trome / César Campos)

Chef Juan Carlos y su equipo elaboran escultura de chocolate de Gianluca Lapadula con uniforme de la selección y gritando goooool. (Trome / César Campos)