Abogado de profesión. Sanmarquino. Uno de los fundadores de Peruanos Por el Kambio. Trome conversó con el congresista oficialista y vocero de bancada Gilbert Violeta (43), quien no calló nada.



Congresista Violeta, PPK acaba de decir que no va a renunciar. Sinceramente, ¿usted está convencido de que el presidente va a concluir su mandato?

Absolutamente. Sería infracción constitucional si el presidente renuncia. Él fue elegido para gobernar cinco años y él tiene que irse a su casita el 28 de julio del 2021, a las 11:59 minutos de la mañana.



Mercedes Aráoz, hace un par de semanas, me dijo que al jefe de Estado lo quieren vacar por venganza, ¿usted comparte esa opinión?

Creo que no se han curado heridas de la campaña y ojalá que se puedan sanar y dar vuelta a la página.



Continúan saliendo más denuncias sobre negocios que hizo la empresa de PPK cuando era primer ministro y ministro de Economía durante el gobierno de Toledo. ¿Qué corresponde en este caso?

Que se termine la investigación en la Comisión Lava Jato. Nada de lo que está saliendo es nuevo respecto a lo que ya se discutió en diciembre, cuando se quiso vacar al presidente.



¿Por qué los fiscales que van a entrevistar a Barata no le van a preguntar sobre el presidente? ¿Ha habido alguna negociación debajo de la mesa?

Deberían preguntar por todos. Por el presidente actual y por los últimos presidentes: por el señor García, por el señor Humala, por el señor Toledo. Deberían indagar por todos. No habría que negarse a ninguna interrogante.

Usted se mueve bien en el campo político, ¿qué están haciendo para evitar este nuevo pedido de vacancia presidencial?

Estoy como vocero. Estoy tratando de coordinar con todos los colegas para explicarles que este sería un pedido, además de inconstitucional, injusto.



Algunos analistas aseguran que Martín Vizcarra ha marcado distancia de Palacio. Si lo vacan a PPK, él no renunciaría…

Yo no creo que haya marcado distancia de Palacio. Creo que el vicepresidente tiene que mantener una posición, digamos, un tanto neutral, sobre todo en este proceso, porque es lo que le corresponde legal y constitucionalmente.



FUERZA POPULAR

Rosa Bartra me dijo que si vacaban a PPK y asumía Vizcarra, ellos lo iban a apoyar, ¿le cree?

Al fujimorismo, sorry (disculpa), déjame dudar, no les creo mucho.



¿Keiko Fujimori busca venganza por su derrota en el 2016?

Hay mucho nerviosismo dentro del fujimorismo. De repente hay algún temor por lo que va a decir Barata en los siguientes días, pero insisto en que hay heridas no curadas que vienen de campaña... Yo no sé si venganza, pero tener permanentemente al Gobierno contra las cuerdas, sí.



¿Usted apoya contra viento y marea a Kuczynski?

Trabajo casi diez años con el presidente y creo firmemente en su honestidad, si no le creyese no lo apoyaría y no lo defendería como lo defiendo.

¿Estuvo de acuerdo con el indulto a Alberto Fujimori?

Tuve mis reparos, lo había expresado públicamente. Creía que era un tema muy debatible, pero he sabido respetar que esa es una facultad del presidente.



¿El indulto a Alberto Fujimori fue pactado entre Kenji y PPK?

Que yo sepa, no.



Pero al parecer, la jugada política le salió mal al presidente, porque Fuerza Popular va a insistir en vacarlo. ¿Alguna reflexión?

Yo creo que el presidente tuvo sobre el tema del indulto una decisión difícil, que lo meditó muchísimo tiempo, pero también creo que para eso elegimos presidentes, para que tomen decisiones difíciles.



‘Vitocho’ García Belaunde ha pedido que PPK dé un paso al costado por el bien del país. ¿Qué piensa?

Bueno, su bancada no comparte esa opinión. La bancada de Acción Popular ha dicho que no va a apoyar un pedido de vacancia.

CONEXIÓN CON EL PUEBLO

¿Por qué no han logrado conectarse con el pueblo?

Kuczynski logró conectarse con el pueblo, pero creo que todo este nivel de confrontación política tiene hastiada a la gente. Los peruanos no quieren ver a los políticos que se sigan peleando y eso, de alguna manera, le pasa factura al presidente también.



Usted apoyó a Kuczynski desde el comienzo, ¿se ha sentido desplazado por nuevos rostros?

Bueno, entraron personalidades a lo largo de este proceso y, obviamente, eso significó que uno vaya tomando otro tipo de responsabilidades a lo largo del tiempo.



¿Se sintió desplazado?

De alguna manera, probablemente, en su momento, pero yo ahora me siento muy cómodo siendo vocero de la bancada.



¿Le parece bien que Kenji Fujimori esté acompañando al presidente en sus viajes?

Considero que todos los congresistas deberían acompañar al presidente a diversas partes del país. Que conozcan que es lo que está pasando en Puno, en Amazonas o en Loreto. ¿Cuántos congresistas hemos ido a Purús o, por ejemplo, a la punta oriental de Loreto?



¿Por qué dejó de ser el ‘niño mimado’ de PPK?

(Risas) Habría que preguntárselo a PPK...



Pero ¿cuál es su teoría?

Creo que en la medida en que fueron entrando otras personas a la campaña, más gente le hablaba al presidente y ya eso generó un desplazamiento natural.

¿Le dolió?

En su momento, probablemente sí, pero lo supe procesar. Yo entiendo del presidente que una cosa es el amigo PPK, Pedro Pablo, el hombre con el que he trabajado muchísimos años, y otra es el jefe de Estado, que tiene que cumplir responsabilidades de gobierno.



¿Qué es lo que pretende la izquierda al presentar un nuevo pedido de vacancia?

¡Ufff! La izquierda lo que quiere es que el Perú se destruya para que ellos hagan renacer el Perú, bajo su lógica, cambiando la Constitución y el modelo económico. Eliminando la minería y los hidrocarburos del país. O sea, es una idea paranoica.



¿Explíquele al pueblo por qué sería malo que se interrumpa el orden democrático?

Porque a lo largo de nuestra historia hemos hecho grandes esfuerzos para consolidar la democracia en el Perú. La democracia puede ser imperfecta, pero es el mejor modelo que tenemos hasta este momento. Si se interrumpe ahora, sería un pésimo precedente, peor cuando estamos próximos a cumplir el Bicentenario.



MINISTROS

¿Comparte la opinión de Sheput cuando dice que los ministros son mudos y no defienden al Gobierno?

Bueno hay algunos ministros que hablan, pero hay varios otros a los que hay que ponerles un poco más de energía para que salgan a defender, sobre todo, su propia gestión, la gestión que están haciendo en cada ministerio.



¿Realmente este es el ‘Gabinete de la reconciliación’?

Creo que hay una vocación por reconciliar al país, pero considero que no estamos siendo muy efectivos en lograrlo.

¿Por qué?

Porque creo que es muy difícil entablar un diálogo con la oposición. Miren ustedes cuántas veces ha podido reunirse el presidente con la señora Fujimori.



¿A usted le gustaría ser ministro?

En su momento, sí.



¿Cuál es la reflexión sobre la escandalosa corrupción que abarcó a la mayoría de la clase política en el caso Odebrecht?

Ha sido un huaico político que genera el malestar y el repudio ciudadano, pero también hay que reconocer que este caso se ve en Perú, Colombia, Brasil, Argentina, Panamá, Estados Unidos, Suiza.



¿Les conviene o no que Toledo esté pronto en Lima para responderle a la justicia?

Yo creo que Toledo ya hace rato debería haber estado en Lima y debería decir, incluso, si es que él creyese que hubiera existido alguna responsabilidad del señor Kuczynski. Que lo diga, pero que no se mantenga al margen de la justicia.



¿Por qué la economía está prácticamente paralizada y los empresarios en incertidumbre? ¿Qué se debe hacer?

Se necesita crear confianza y estabilidad política, de no haberlas, ningún empresario va a poder invertir realmente lo que quiere invertir. Hace unos días acabamos de ver Michiquillay (Cajamarca), dos mil millones de dólares puestos en un proyecto en el Perú después de once años.

LEY MULDER

¿Qué piensa del proyecto de ley del congresista Mulder que regula el gasto de publicidad del Estado peruano, impidiendo su colocación en medios de comunicación privados?

Que es una ley abiertamente inconstitucional. Es una ley que vulnera la obligación del Gobierno a informar a la ciudadanía. Además, ataca el derecho de la gente a saber qué es lo que hace el Gobierno nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades con la plata de los ciudadanos.



¿Qué mensaje les daría a los ciudadanos que están decepcionados de los políticos peruanos?

Que hay que hacer un esfuerzo de unidad. Estamos próximos, como República, a cumplir 200 años de vida democrática en el Perú. Debería ser un buen momento para llegar en mejor pie hacia el nuevo mundo.



Gracias, congresista Violeta, y que por encima de todo siempre reine la honestidad para el progreso del Perú...

Gracias a ti y esa es la idea, ojalá que lo podamos lograr.



