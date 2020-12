Los gimnasios reabrirán sus puertas, con el 40 % de su aforo, como parte de la cuarta fase de la reactivación económica. Ante esta situación, EsSalud compartió una serie de recomendaciones, a fin de ‘no bajar la guardia’ y evitar que los contagios aumenten en el país.

La vocera de EsSalud, Karina Montano, afirmó que la primera regla para las personas que decidan acudir a estos establecimientos, es no ir si tienen síntomas de resfrío o hemos estado en contacto con una persona sospechosa de haberse contagiado de COVID-19.

“Al llegar a los gimnasios se deberá usar permanentemente mascarillas, evitar tocarse la boca, la nariz o los ojos, lavarse las manos antes y después de las rutinas, respetar el distanciamiento de dos metros, llevar su propia botella de agua y rotularla con su nombre”, manifestó.

También manifestó que es recomendable que los periodos de entrenamiento no sean prolongados, no más de 60 a 70 minutos, a fin de no exponerse y para permitir dar cumplimiento con las medidas estrictas de limpieza y desinfección de los elementos de entrenamiento y maquinarías entre turno y turno además respetar el aforo menor a 40%.

Así mismo consideró que el personal que atiende estos locales cuente con mascarillas, gafas protectoras, o escudos faciales, que limpien los equipos antes y después de ser utilizados: De igual modo debe restringirse el uso de áreas comunes, como cafeterías, vestidores y saunas.

MADRE DE FAMILIA DONÓ SU RIÑON A HIJO DE SEIS AÑOS

Trujillo: Madre salva la vida de su hijo de 6 años donándole riñón (Video EsSalud)

TAMBIÉN LEE:

Sporting Cristal vs Ayacucho FC EN VIVO Chocan por la semifinal ida rumbo a los Play-Off final de Liga 1

Premier League: Árbitros piden que Harry Kane frene esta peligrosa jugada contra sus rivales

Giro inesperado en las negociaciones de renovación entre PSG y Kylian Mbappé